Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Реал Мадрид побеждава Барселона в социалните мрежи и е най-следваният футболен клуб, Байерн с най-голям скок в последователите

Реал Мадрид побеждава Барселона в социалните мрежи и е най-следваният футболен клуб, Байерн с най-голям скок в последователите

  • 29 май 2026 | 14:40
  • 1732
  • 3
Реал Мадрид побеждава Барселона в социалните мрежи и е най-следваният футболен клуб, Байерн с най-голям скок в последователите

Реал Мадрид изпи куп горчиви чаши в съперничеството с Барселона на терена през последните години, но поне в социалните мрежи доминира над своя голям съперник. Това показва проучването на CIES Football Observatory, откъдето публикуваха дългоочакваната си и актуализирана окончателна класация на най-следваните клубове на планетата.

Дори след слаб сезон Реал Мадрид пак е най-скъпият клуб в света
Дори след слаб сезон Реал Мадрид пак е най-скъпият клуб в света

Проследявайки официалните акаунти в пет основни дигитални платформи – Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и X (бивш Twitter) – данните показват, че Реал Мадрид е най-следваният футболен клуб. Общият дигитален отпечатък на топ 10 клубове официално скочи до абсолютно зашеметяващите 2.36 милиарда последователи, което е увеличение с 3.8% спрямо миналата година. Ако искате да знаете кой наистина доминира в световния спортен пейзаж, числата не лъжат.

Ранг

Клуб

Държава

Общо последователи

1

Реал Мадрид

Испания

488 милиона

2

ФК Барселона

Испания

442 милиона

3

Манчестър Юнайтед

Англия

239 милиона

4

ПСЖ

Франция

208 милиона

5

Манчестър Сити

Англия

188 милиона

6

Ливърпул

Англия

179 милиона

7

Ювентус

Италия

178 милиона

8

Байерн Мюнхен

Германия

165 милиона

9

Челси

Англия

157 милиона

10

Арсенал

Англия

119 милиона

Реал Мадрид твърдо стои на трона като най-следвания футболен клуб в света, с умопомрачителните 488 млн. последователи в своите верифицирани канали. Техните вечни съперници от "Ел Класико" - Барселона, са по петите им на второ място, имайки също пък впечатляващите 442 млн. последователи. Двата испански гранда събират общо удивителните, ненадминати 930 млн. последователи в световен мащаб.

Разликата между тях и преследвачите им е истинска пропаст. Най-голямата дигитална сила на Англия - Манчестър Юнайтед, допълва челната тройка с 239 млн. последователи, което е по-малко от половината от обхвата на "белия балет". Френският шампион Пари Сен Жермен държи здраво четвърта позиция, с 208 млн. последователи.

Прави впечатление изключителния възход в социалните мрежи на Байерн (Мюнхен) през последните 12 месеца. Баварският гранд използва международни турнета с голямо въздействие и кампании за дигитално съдържание, за да регистрира най-силния растеж в топ 10 от елитните отбори. Байерн привлече 16.1 милиона нови последователи, което представлява зашеметяващ 11% относителен скок, за да осигури общо 165 млн.

Авторите на доклада на CIES разкриха и къде точно футболните фенове прекарват времето си. Разпределението по платформи за топ 10 клубове е равномерно, като Instagram (31%) и Facebook (31%) доминират, следвани от бързоразвиващия се TikTok (17%), X (16%) и YouTube (5%).

Географското разпределение на топ 100 включва клубове от 26 различни държави от всеки континент, с изключение на Океания. Испания доминира с 21 клуба (често водени от масивни "вирусни" вълни в TikTok), докато Англия има 16, а Бразилия стъпва на подиума с 11.

Въпреки това, извън традиционния европейски елит, три исторически клуба се очертаха като абсолютни безспорни крале на своите континенти. Това са бразилският Фламенго - безспорните дигитални владетели на Южна Америка, привличащи елитните 71.6 милиона последователи, като това е и най-следваният неевропейски клуб; Ал-Насър - силно подкрепен от екосистемата на световната суперзвезда Кристиано Роналдо, саудитският гранд се нарежда на второ място извън Европа с 66.0 милиона последователи; египетският Ал-Ахли - безспорните крале на Африка командват невероятна, страстна дигитална армия от 60.1 милиона последователи, доказвайки статута си на глобална футболна институция.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Треньорът, донесъл на Жирона историческо класиране в ШЛ, напусна след изпадането

Треньорът, донесъл на Жирона историческо класиране в ШЛ, напусна след изпадането

  • 29 май 2026 | 11:06
  • 1962
  • 0
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 21986
  • 8
Платини защити Мбапе от критиките, но и го призова да се въздържа от политически коментари

Платини защити Мбапе от критиките, но и го призова да се въздържа от политически коментари

  • 29 май 2026 | 10:31
  • 3296
  • 0
Габриел Жезус има желание и причини да остане в Премиър лийг

Габриел Жезус има желание и причини да остане в Премиър лийг

  • 29 май 2026 | 10:30
  • 2489
  • 1
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 14269
  • 7
Фенове посрещнаха Арсенал в Будапеща

Фенове посрещнаха Арсенал в Будапеща

  • 29 май 2026 | 09:29
  • 1553
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 9777
  • 7
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 17165
  • 74
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 17263
  • 79
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 4843
  • 1
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 14269
  • 7
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 21986
  • 8