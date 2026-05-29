Реал Мадрид побеждава Барселона в социалните мрежи и е най-следваният футболен клуб, Байерн с най-голям скок в последователите

Реал Мадрид изпи куп горчиви чаши в съперничеството с Барселона на терена през последните години, но поне в социалните мрежи доминира над своя голям съперник. Това показва проучването на CIES Football Observatory, откъдето публикуваха дългоочакваната си и актуализирана окончателна класация на най-следваните клубове на планетата.

Проследявайки официалните акаунти в пет основни дигитални платформи – Facebook, Instagram, TikTok, YouTube и X (бивш Twitter) – данните показват, че Реал Мадрид е най-следваният футболен клуб. Общият дигитален отпечатък на топ 10 клубове официално скочи до абсолютно зашеметяващите 2.36 милиарда последователи, което е увеличение с 3.8% спрямо миналата година. Ако искате да знаете кой наистина доминира в световния спортен пейзаж, числата не лъжат.

Ранг Клуб Държава Общо последователи 1 Реал Мадрид Испания 488 милиона 2 ФК Барселона Испания 442 милиона 3 Манчестър Юнайтед Англия 239 милиона 4 ПСЖ Франция 208 милиона 5 Манчестър Сити Англия 188 милиона 6 Ливърпул Англия 179 милиона 7 Ювентус Италия 178 милиона 8 Байерн Мюнхен Германия 165 милиона 9 Челси Англия 157 милиона 10 Арсенал Англия 119 милиона

Реал Мадрид твърдо стои на трона като най-следвания футболен клуб в света, с умопомрачителните 488 млн. последователи в своите верифицирани канали. Техните вечни съперници от "Ел Класико" - Барселона, са по петите им на второ място, имайки също пък впечатляващите 442 млн. последователи. Двата испански гранда събират общо удивителните, ненадминати 930 млн. последователи в световен мащаб.

Разликата между тях и преследвачите им е истинска пропаст. Най-голямата дигитална сила на Англия - Манчестър Юнайтед, допълва челната тройка с 239 млн. последователи, което е по-малко от половината от обхвата на "белия балет". Френският шампион Пари Сен Жермен държи здраво четвърта позиция, с 208 млн. последователи.

🚨📲 Real Madrid are the most popular club on social media, based on combined followers across Facebook, Instagram, TikTok, X, and YouTube as of May 2026.



Прави впечатление изключителния възход в социалните мрежи на Байерн (Мюнхен) през последните 12 месеца. Баварският гранд използва международни турнета с голямо въздействие и кампании за дигитално съдържание, за да регистрира най-силния растеж в топ 10 от елитните отбори. Байерн привлече 16.1 милиона нови последователи, което представлява зашеметяващ 11% относителен скок, за да осигури общо 165 млн.

Авторите на доклада на CIES разкриха и къде точно футболните фенове прекарват времето си. Разпределението по платформи за топ 10 клубове е равномерно, като Instagram (31%) и Facebook (31%) доминират, следвани от бързоразвиващия се TikTok (17%), X (16%) и YouTube (5%).

Географското разпределение на топ 100 включва клубове от 26 различни държави от всеки континент, с изключение на Океания. Испания доминира с 21 клуба (често водени от масивни "вирусни" вълни в TikTok), докато Англия има 16, а Бразилия стъпва на подиума с 11.

Въпреки това, извън традиционния европейски елит, три исторически клуба се очертаха като абсолютни безспорни крале на своите континенти. Това са бразилският Фламенго - безспорните дигитални владетели на Южна Америка, привличащи елитните 71.6 милиона последователи, като това е и най-следваният неевропейски клуб; Ал-Насър - силно подкрепен от екосистемата на световната суперзвезда Кристиано Роналдо, саудитският гранд се нарежда на второ място извън Европа с 66.0 милиона последователи; египетският Ал-Ахли - безспорните крале на Африка командват невероятна, страстна дигитална армия от 60.1 милиона последователи, доказвайки статута си на глобална футболна институция.

