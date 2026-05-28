Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Награждават Карлос Насар за спортист на месец април
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Сделката за Рашфорд не е "мъртва", но от Барса ще искат да е по техните правила

Сделката за Рашфорд не е "мъртва", но от Барса ще искат да е по техните правила

  • 28 май 2026 | 14:13
  • 811
  • 1
Сделката за Рашфорд не е "мъртва", но от Барса ще искат да е по техните правила

Ситуацията около Маркъс Рашфорд е силно усложнена след постигната договорка от страна на Барселона за привличането на Антъни Гордън. Информациите за бъдещето на фланговия футболист на Манчестър Юнайтед е разнопосочна в каталунските източници. Повече от месец местните медии твърдят, че от “Камп Ноу” отказват да платят откупната клауза на Рашфорд на стойност 30 милиона евро, макар че той се представи силно с фланелката на клуба и записа общо 14 гола и 14 асистенции в 49 двубоя. Сега става ясно, че испанците са предпочели привличането на 23-годишния Антъни Гордън, тъй като той дава доста по-сериозна перспектива в дългосрочен план, но също така ще получава и значително по-ниска заплата.

Барса се активизира и за следващата си голяма цел - Хулиан Алварес
Барса се активизира и за следващата си голяма цел - Хулиан Алварес

Въпреки това в Каталуния твърдят, че сделката за Маркъс Рашфорд не е мъртва. От Барселона обаче ще продължават да настояват задържането на нападателя да стане при техните условия. Това включва възможност за нов наем за година или привличането на футболиста за постоянно, но при силно намалени финансови изисквания от настоящите 30 милиона и разсрочването на сумата на няколко транша във времето.

От своя страна от Манчестър Юнайтед твърдо отказват тези опити за изнудване от страна на каталунците и смятат, че цената на футболиста в момента би могла да бъде дори по-висока след силния сезон в Испания. Сериозна пречка пред трансфер в друг отбор ще бъде високата заплата на играча. В момента Рашфорд има договор с “червените дяволи” на стойност по около 20 милиона на сезон. Самият футболист неколкократно заяви твърдото си желание да остане в Барселона, но в момента ситуацията е усложнена и вероятно всяка от страните ще трябва да направи сериозно компромиси, за да се стигне до взаимно приемливо решение.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кристъл Палас чака отговора на Ираола, Лампард е резервният вариант

Кристъл Палас чака отговора на Ираола, Лампард е резервният вариант

  • 28 май 2026 | 12:20
  • 2586
  • 1
Рангник представил визията си за Милан, германецът е поискал цялата власт при "росонерите"

Рангник представил визията си за Милан, германецът е поискал цялата власт при "росонерите"

  • 28 май 2026 | 12:18
  • 3188
  • 0
Марота: Бастони остава в Интер, Шампионската лига е мечта

Марота: Бастони остава в Интер, Шампионската лига е мечта

  • 28 май 2026 | 11:52
  • 863
  • 0
Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

  • 28 май 2026 | 11:32
  • 7885
  • 8
Барса се активизира и за следващата си голяма цел - Хулиан Алварес

Барса се активизира и за следващата си голяма цел - Хулиан Алварес

  • 28 май 2026 | 11:31
  • 11087
  • 18
От Нюкасъл не губят време, вече са набелязали заместник на Антъни Гордън, от Барса също са доволни

От Нюкасъл не губят време, вече са набелязали заместник на Антъни Гордън, от Барса също са доволни

  • 28 май 2026 | 11:24
  • 3773
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Награждават Насар за спортист на април

Награждават Насар за спортист на април

  • 28 май 2026 | 14:15
  • 934
  • 1
Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

Септември (Сф) и Янтра определят последния участник в efbet Лига за следващия сезон

  • 28 май 2026 | 07:21
  • 13368
  • 23
Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

Сбогува ли се Майкон с Левски? Бранителят със силни думи: Горд съм, че бях част от това

  • 28 май 2026 | 10:52
  • 11050
  • 41
Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

Ето какво да очакваме от ден 5 на "Ролан Гарос"

  • 28 май 2026 | 09:06
  • 7725
  • 0
Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

  • 28 май 2026 | 09:32
  • 17299
  • 40
Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

Верен на традицията: Неймар отново е контузен, участието му на Мондиала е под въпрос

  • 28 май 2026 | 11:32
  • 7885
  • 8