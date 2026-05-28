Сделката за Рашфорд не е "мъртва", но от Барса ще искат да е по техните правила

Ситуацията около Маркъс Рашфорд е силно усложнена след постигната договорка от страна на Барселона за привличането на Антъни Гордън. Информациите за бъдещето на фланговия футболист на Манчестър Юнайтед е разнопосочна в каталунските източници. Повече от месец местните медии твърдят, че от “Камп Ноу” отказват да платят откупната клауза на Рашфорд на стойност 30 милиона евро, макар че той се представи силно с фланелката на клуба и записа общо 14 гола и 14 асистенции в 49 двубоя. Сега става ясно, че испанците са предпочели привличането на 23-годишния Антъни Гордън, тъй като той дава доста по-сериозна перспектива в дългосрочен план, но също така ще получава и значително по-ниска заплата.

Барса се активизира и за следващата си голяма цел - Хулиан Алварес

Въпреки това в Каталуния твърдят, че сделката за Маркъс Рашфорд не е мъртва. От Барселона обаче ще продължават да настояват задържането на нападателя да стане при техните условия. Това включва възможност за нов наем за година или привличането на футболиста за постоянно, но при силно намалени финансови изисквания от настоящите 30 милиона и разсрочването на сумата на няколко транша във времето.

Barcelona are about to make an offer for Anthony Gordon



That is not the end of Marcus Rashford at the club as right now the idea is to keep him too



According to club sources, Barcelona will return to 1v1 rules (anything that comes from sales can be invested back) and have money… — Guillem Balague (@GuillemBalague) May 27, 2026

От своя страна от Манчестър Юнайтед твърдо отказват тези опити за изнудване от страна на каталунците и смятат, че цената на футболиста в момента би могла да бъде дори по-висока след силния сезон в Испания. Сериозна пречка пред трансфер в друг отбор ще бъде високата заплата на играча. В момента Рашфорд има договор с “червените дяволи” на стойност по около 20 милиона на сезон. Самият футболист неколкократно заяви твърдото си желание да остане в Барселона, но в момента ситуацията е усложнена и вероятно всяка от страните ще трябва да направи сериозно компромиси, за да се стигне до взаимно приемливо решение.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages