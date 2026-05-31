  Sportal.bg
  Байерн (Мюнхен)
  Румениге посъветва Байерн да последва модела на ПСЖ

  • 31 май 2026 | 22:06
  • 1452
  • 1
Вече двукратният победител в Шампионската лига Пари Сен Жермен може да бъде модел за подражание за Байерн (Мюнхен), смята легендата на германския футбол, а също така бивш изпълнителен директор и президент на баварския клуб Карл-Хайнц Румениге.

„Урокът за Байерн е, че няма нужда да правиш най-скъпия трансфер, но трябва да направиш най-умният“, коментира Румениге пред вестник „Мюнхнер Меркур/ТЦ“.

А по повод снощния финал в Шампионската лига, Румениге заяви, че ПСЖ е постигнал истински успех, „когато се превърна от скъпа група звезди в истински отбор“. Реално парижани не успяха да спечелят най-важния клубен турнир, когато разполагаха със звезди като Лионел Мeси, Неймар и Килиан Мбапе. Първият успех миналата година дойде, след като всички те напуснаха отбора, а в събота ПСЖ победи Арсенал след дузпи и запази титлата.

Румениге посочи именно тези факти и каза, че „примерът на ПСЖ показва, че не винаги трябва да търсим вдъхновение в Англия и Испания“ и че Байерн трябва да продължи да следва този пример“.

„Имаме изключителен треньор, ясна спортна визия и трябва да продължим по този път с треньора Винсент Компани“, каза той.

Байерн загуби на полуфиналите срещу ПСЖ, като завърши 1:1 в Мюнхен, след като загуби първия мач с 5:4 в един трилър в Париж, който Румениге определи като най-добрия мач от целия сезон на Шампионската лига.

„Това беше футболът в най-добрия му вид“, каза той. „Този мач показа на какво е способен отборът ни и трябва да надграждаме върху това последователно с нашия треньор. Глупаво би било да се отделим от тази посока, от тези ценности“.

