Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид се включва в битката за Бернардо Силва

Атлетико Мадрид се включва в битката за Бернардо Силва

  • 26 май 2026 | 07:23
  • 648
  • 0
Атлетико Мадрид се включва в битката за Бернардо Силва

След като бе потвърдено, че ще напусне Манчестър Сити като свободен агент, оставяйки след себе си впечатляващо наследство, Бернардо Силва вече търси своята следваща дестинация за предстоящия сезон. Въпреки че е в полезрението на Ювентус и Барселона, изглежда, че брилянтният футболист заема челно място в плановете на Атлетико Мадрид.

Ако събитията следват своя нормален ход, Атлетико Мадрид е призван да бъде един от основните двигатели на летния трансферен пазар. След като остана на крачка от славата в Купата на Краля и Шампионската лига, клубът ще трябва да направи точни ходове, тъй като завърши сезона без трофей. Въпреки по-скромното си представяне в Ла Лига, отборът си осигури участие в Шампионската лига за сезон 2026-2027. Този фактор със сигурност ще увеличи шансовете му да подсили значително състава си. Ето защо спортният директор Матеу Алемани се готви да премине към действие.

Според информация на журналиста Греъм Бейли, „дюшекчиите“ са провели доста позитивни разговори с 31-годишния Бернардо Силва. След като се сбогува като легенда с Манчестър Сити, талантливият футболист има сериозни шансове да поеме към „Метрополитано“ със свободен трансфер.

Това е стратегическо привличане, за което мечтае и Ювентус, но изглежда, че италианският гранд изостава в надпреварата за португалеца. Играчът бе свързван и с Барселона, но засега и там няма развитие. Така след като завърши фантастичен цикъл под ръководството на Пеп Гуардиола при „гражданите“, атакуващият полузащитник може да донесе значително повишаване на класата в състава на Атлетико.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тотнъм протяга ръце към Дибала

Тотнъм протяга ръце към Дибала

  • 26 май 2026 | 05:01
  • 2928
  • 0
Ювентус загуби битката за Сенеси

Ювентус загуби битката за Сенеси

  • 26 май 2026 | 04:33
  • 2034
  • 0
Клуб от САЩ призна за интерес към Левандовски

Клуб от САЩ призна за интерес към Левандовски

  • 26 май 2026 | 03:59
  • 2346
  • 0
Рой Кийн отговори на Бруно Фернандеш и го сравни с... магаре

Рой Кийн отговори на Бруно Фернандеш и го сравни с... магаре

  • 26 май 2026 | 03:26
  • 4184
  • 6
Витиня: Не сме фаворити срещу Арсенал, ще бъде различно от миналата година

Витиня: Не сме фаворити срещу Арсенал, ще бъде различно от миналата година

  • 26 май 2026 | 03:01
  • 2406
  • 0
Разкриха състоянието на Лео Меси

Разкриха състоянието на Лео Меси

  • 26 май 2026 | 02:44
  • 11220
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски

Лудогорец би ЦСКА и без треньор, но отива на бараж, "червените" изпуснаха бронза след куп пропуски

  • 25 май 2026 | 22:28
  • 89303
  • 546
ЦСКА 1948 и Левски не се победиха в последния мач на Георги Костадинов, "червените" със сребърните медали

ЦСКА 1948 и Левски не се победиха в последния мач на Георги Костадинов, "червените" със сребърните медали

  • 25 май 2026 | 22:28
  • 79602
  • 98
Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

Бойко Величков: Предлагам на хората във VAR да си ударят два шамара! Явно някой се страхува от ЦСКА

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 18253
  • 46
Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

Янев: За мен това е брутална дузпа, да загърбим всяко едно его и различия

  • 25 май 2026 | 23:25
  • 16598
  • 53
Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

Хулио Веласкес за Костадинов: Загубихме един играч, но спечелихме спортен директор

  • 25 май 2026 | 22:53
  • 14850
  • 10
Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

Локо (Пд) го направи! "Смърфовете" ще играят бараж за Европа след помощ от Арда и дежурни голове на Цварц

  • 25 май 2026 | 19:43
  • 51002
  • 64