Атлетико Мадрид се включва в битката за Бернардо Силва

След като бе потвърдено, че ще напусне Манчестър Сити като свободен агент, оставяйки след себе си впечатляващо наследство, Бернардо Силва вече търси своята следваща дестинация за предстоящия сезон. Въпреки че е в полезрението на Ювентус и Барселона, изглежда, че брилянтният футболист заема челно място в плановете на Атлетико Мадрид.

Ако събитията следват своя нормален ход, Атлетико Мадрид е призван да бъде един от основните двигатели на летния трансферен пазар. След като остана на крачка от славата в Купата на Краля и Шампионската лига, клубът ще трябва да направи точни ходове, тъй като завърши сезона без трофей. Въпреки по-скромното си представяне в Ла Лига, отборът си осигури участие в Шампионската лига за сезон 2026-2027. Този фактор със сигурност ще увеличи шансовете му да подсили значително състава си. Ето защо спортният директор Матеу Алемани се готви да премине към действие.

Според информация на журналиста Греъм Бейли, „дюшекчиите“ са провели доста позитивни разговори с 31-годишния Бернардо Силва. След като се сбогува като легенда с Манчестър Сити, талантливият футболист има сериозни шансове да поеме към „Метрополитано“ със свободен трансфер.

Това е стратегическо привличане, за което мечтае и Ювентус, но изглежда, че италианският гранд изостава в надпреварата за португалеца. Играчът бе свързван и с Барселона, но засега и там няма развитие. Така след като завърши фантастичен цикъл под ръководството на Пеп Гуардиола при „гражданите“, атакуващият полузащитник може да донесе значително повишаване на класата в състава на Атлетико.