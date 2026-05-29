Барса следи ситуацията около Инкапие

Защитникът Пиеро Инкапие е привлякъл вниманието на испанския гранд Барселона. Според информация на "Дейли Мейл", „блаугранас“ проучват възможността за привличането на еквадорския бранител, чиито права се държат от Байер (Леверкузен).



Инкапие прекара последния сезон под наем в Арсенал, като „топчиите“ разполагат с опция за откупуването на 24-годишния футболист срещу 45 млн. паунда. В случай че лондончани активират тази клауза, вече има договорен петгодишен контракт с играча.

Изданието отбелязва, че за Барселона ще бъде трудно да си осигури подписа Инкапие, но клубът желае да разгледа всички налични варианти на пазара.



Еквадорецът не е твърд титуляр в Арсенал, но Микел Артета гледа на него като на отлична опция в състава заради универсалните му качества.

