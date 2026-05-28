Барса договори първото си ново попълнение, английският национал минава прегледи още днес

Ръководството на Нюкасъл е приело оферта на стойност 70 милиона паунда от страна на Барселона за Антъни Гордън, информират повечето издания в Англия. Това е станало късно снощи, след като още през деня във вторник крилото постигна договорка с каталунците за личните си условия. Трансферът на английския национал рязко бе ускорен, след като спортният директор на испанския гранд, Деко, бе в Лондон в предходните дни, където води конкретни разговори. Причина за това бе, че от “Камп Ноу” искаха да завършат сделката още преди началото на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, което стартира на 11 юни. Другата основна причина за светкавичните действия на хората в Барса бе интереса от страна на Байерн Мюнхен.

Очаква се Антъни Гордън да пътува с частен самолет още днес и да кацне в Барселона около 14:20 местно време, след което да се отправи към базата на клуба, където да премине медицински прегледи. Президентът на каталунците Жоан Лапорта също намекна пред журналисти, че сделката на практика е договорена и остават последните стъпки преди преминаването на крилото да бъде официализирано. Самият футболист ще подпише контракт за пет години с каталунците, като все още не е ясно каква ще бъде заплатата му.

