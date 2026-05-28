  • 28 май 2026 | 21:22
Бернардо Силва подписва с Барса до дни

Барселона е близо до подписване с халфа Бернардо Силва, чийто договор с Манчестър Сити изтича това лято, твърдят журналистите Джанлуиджи Лонгари и Карлос Монфорт. Каталунците са с една крачка по-близо до постигане на споразумение с 31-годишния португалец.

Трансферът е одобрен от старши треньора Ханзи Флик. Очаква се агентът на играча - Жорже Мендеш, да се срещне с ръководството на Барселона следващата седмица, за да финализира сделката.

През април Бернардо Силва обяви напускането си на Манчестър Сити в края на сезона. Той беше в клуба от 2017 г. Португалецът е изиграл 460 мача за клуба, в които е отбелязал 76 гола и е дал 77 асистенции.

Наскоро в битката за подписа на опитния халф се включиха Ювентус и Атлетико Мадрид, но почти сигурно той ще продължи кариерата си на “Камп Ноу”.

Снимки: Imago

Антъни Гордън пристигна в Барселона

Серхио Рамос няма да купува Севиля, сделката пропадна

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

Алегри се приближава към треньорския пост в Наполи след нова среща

Доминото в Серия А не спира: Болоня и Италиано също се разделиха

Ираола иска Ливърпул или Байер, няма прогрес в разговорите с Милан

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Антъни Гордън пристигна в Барселона

