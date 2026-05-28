Бернардо Силва подписва с Барса до дни

Барселона е близо до подписване с халфа Бернардо Силва, чийто договор с Манчестър Сити изтича това лято, твърдят журналистите Джанлуиджи Лонгари и Карлос Монфорт. Каталунците са с една крачка по-близо до постигане на споразумение с 31-годишния португалец.

Трансферът е одобрен от старши треньора Ханзи Флик. Очаква се агентът на играча - Жорже Мендеш, да се срещне с ръководството на Барселона следващата седмица, за да финализира сделката.

🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: The operation for Bernardo Silva to join Barcelona has been in the works for MONTHS. Flick had doubts at one stage, but after the constant attacking injuries and the possible departure of Roony Bardghji, the German coach is now pushing for Bernardo’s arrival.… pic.twitter.com/KOBm9Lh49L — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 28, 2026

През април Бернардо Силва обяви напускането си на Манчестър Сити в края на сезона. Той беше в клуба от 2017 г. Португалецът е изиграл 460 мача за клуба, в които е отбелязал 76 гола и е дал 77 асистенции.

Наскоро в битката за подписа на опитния халф се включиха Ювентус и Атлетико Мадрид, но почти сигурно той ще продължи кариерата си на “Камп Ноу”.

Снимки: Imago