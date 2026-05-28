Бернардо Силва подписва с Барса до дни

Барселона е близо до подписване с халфа Бернардо Силва, чийто договор с Манчестър Сити изтича това лято, твърдят журналистите Джанлуиджи Лонгари и Карлос Монфорт. Каталунците са с една крачка по-близо до постигане на споразумение с 31-годишния португалец.
Трансферът е одобрен от старши треньора Ханзи Флик. Очаква се агентът на играча - Жорже Мендеш, да се срещне с ръководството на Барселона следващата седмица, за да финализира сделката.
През април Бернардо Силва обяви напускането си на Манчестър Сити в края на сезона. Той беше в клуба от 2017 г. Португалецът е изиграл 460 мача за клуба, в които е отбелязал 76 гола и е дал 77 асистенции.
Наскоро в битката за подписа на опитния халф се включиха Ювентус и Атлетико Мадрид, но почти сигурно той ще продължи кариерата си на “Камп Ноу”.
