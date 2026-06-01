Украйна стартира с победа при новия селекционер

Новият селекционер на украинския национален отбор по футбол Андреа Малдера започна престоя си на поста с категорична победа над Полша с 2:0 в контролна среща, играна във Вроцлав. Украинците доминираха тотално и можеха да се поздравят с доста по-убедителна победа, но направиха много пропуски.

В първия половин час тимът на Полша доминираше, но това беше всичко от тях. Но в 34-ата минута, нещата се обърнаха коренно. Сблъсък на левия фланг на Циганков доведе до пас към Яремчук, който веднага отправи мощен удар в далечния ъгъл и изненада вратаря Марчин Булка. До края на първата част падна още един гол за Украйна, дело на Ярмоленко, който засече красиво ново подаване на Циганков.

През втората част двамата треньори направиха доста промени, по отново украинците имаха по-чистите положения. За поляците добро впечатление с два удара с глава направи Жуковски.

