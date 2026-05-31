Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Чехия
  3. Чехия победи Косово в контрола, но важен нападател се контузи

Чехия победи Косово в контрола, но важен нападател се контузи

  • 31 май 2026 | 23:20
  • 157
  • 0
Чехия победи Косово в контрола, но важен нападател се контузи

Отборът на Чехия се наложи с 2:1 над Косово в последната си контролна среща преди заминаването за Световното първенство, а след нея селекционерът Мирослав Коубек трябва да обяви окончателния състав от 26 футболисти, като трима трябва да отпаднат.

Отлично първо полувреме и страдание след почивката белязаха предпоследната проверка на чехите. На стадион „Летна“ Томаш Ладра откри резултата при дебюта си, разписвайки се с глава след свалена топка от Давид Дунджера. Красиво попадение на Адам Хложек направи 2:0.

Гостите се възползваха от влизането на доста резерви в чешкия тим и върнаха едно попадение чрез Линдон Емерлаху, който вкара на празна врата след пробив и пас на Ермал Красничи. В тези моменти отлично впечатление остави 17-годишният Хуго Сохурек, който няма и 20 мача професионалния футбол, но демонстрира добър контрол, техника и впечатляваща физика.

Преди да влязат на Световното първенство, чехите ще изиграят загряващ мач срещу Гватемала на 4 юни в Ню Джърси.

В средата на първото полувреме нападателят Ян Кухта беше изритан доста сериозно от Илир Красничи и нямаше как да продължи, отстъпвайки мястото си на Моймир Хитил. Но това не беше последната груба изява на гостите, което накара ядосаният Коубек да тръгне към резервната скамейка на гостите, за да иска обяснение за поведението им. В крайна сметка той ще трябва да изчака решението на лекарите и след това да обяви окончателния състав, който ще бъде изпратен във ФИФА.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Рияд Марез и Люка Зидан повеждат Алжир към Мондиал 2026

Рияд Марез и Люка Зидан повеждат Алжир към Мондиал 2026

  • 31 май 2026 | 18:00
  • 2720
  • 0
Марсело Биелса обяви избраниците си за Мондиал 2026

Марсело Биелса обяви избраниците си за Мондиал 2026

  • 31 май 2026 | 17:30
  • 7936
  • 0
Разкритие: готви се трансфер на Осимен още сега

Разкритие: готви се трансфер на Осимен още сега

  • 31 май 2026 | 17:28
  • 13633
  • 2
Сър Алекс Фъргюсън се подиграл на Арсенал за стила при поздрава си към ПСЖ

Сър Алекс Фъргюсън се подиграл на Арсенал за стила при поздрава си към ПСЖ

  • 31 май 2026 | 16:47
  • 10409
  • 13
Арсенал събра около половин милион на парада си

Арсенал събра около половин милион на парада си

  • 31 май 2026 | 19:37
  • 13489
  • 58
Ето за какво съжалява Луис Енрике след спечеления финал

Ето за какво съжалява Луис Енрике след спечеления финал

  • 31 май 2026 | 16:33
  • 10021
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

Няма такова размазване! България попиля Франция на минифутбол и влетя с гръм и трясък в топ 8 на Европа

  • 31 май 2026 | 21:06
  • 26112
  • 46
Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

Никола Цолов пред Sportal.bg: Съвсем възможно е да съм във Формула 1 догодина

  • 31 май 2026 | 20:01
  • 13413
  • 12
Германия 4:0 Финландия, дойде ред и на Мусиала да отбележи

Германия 4:0 Финландия, дойде ред и на Мусиала да отбележи

  • 31 май 2026 | 21:41
  • 4204
  • 79
Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

Димитров: Черна гора е много неприятен и труден съперник, проблемът е, че не можем да направим ядро в средата на терена

  • 31 май 2026 | 18:01
  • 11427
  • 35
Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 10511
  • 21
Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

Мбапе вкара 15 гола, но не попадна в Отбора на сезона в ШЛ

  • 31 май 2026 | 19:10
  • 8342
  • 17