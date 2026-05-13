Бернардо Силва се обаждал на Роналдо да пита за Ювентус

Халфът на Манчестър Сити Бернардо Силва се е обаждал на Кристиано Роналдо и на някои други играчи, аз да пита какви са условията в Ювентус. Той е говори още с Жоао Кансело и Данило. Очаква се 31-годишният Силва да напусне “гражданите” след края на сезона, когато договорът му с тях изтича.

Според “Тутоспорт” Ювентус е готов да предложи на Бернардо договор за няколко години и заплата от 6 милиона евро на сезона плюс бонуси. Интересът към Силва е сериозен. За подписа му се борят още Барселона и Галатасарай, където играят бившите му съотборници Илкай Гюндоган и Льорой Сане. Турският гранд е готов да извади 10 милиона на година за неговата заплата. Интерес към него има освен това от клубове от Саудитска Арабия и САЩ, а родният му клуб Бенфика също обмисля да му отправи предложение.

The Italian giants are readying a contract offer for the Portuguese star Bernardo Silva, who will leave Man City as a free agent this summer — with an option running to 2029.



[@Ekremkonur]