Барса се активизира и за следващата си голяма цел - Хулиан Алварес

След като на практика вече уреди трансфера на Антъни Гордън, за когото ще плати 70 милиона паунда, Барселона започна и конкретни действия по реализирането на следваща скъпоструваща цел - Хулиан Алварес. Според “Мундо Депортиво” вчера спортният директор на клуба Деко се е срещнал с Фернандо Идалго, който е агент на аржентинския нападател на Атлетико Мадрид. На срещата, която се е състояла в хотел в Барселона, е присъствал и мениджърът Хуанма Лопес, който може да има ключова роля при преговорите между самите клубове. Като играч, той прекара 10 години при “дюшекчиите”, така че ще използва връзките си там.

Барселона иска да финализира трансфера преди началото на Световното първенство. Според “Мундо Депортиво” самият Хулиан Алварес е съобщил на ръководството на Атлетико, че се чувства щастлив в клуба, но ако се появи реална възможност да премине в Барселона, той би я предпочел.

Сделката се очаква да достигне 100 милиона евро, като ще бъдат включени и бонуси.

🚨🚨 Joan Laporta, Deco et Alejandro Echevarría ont été aperçus à la sortie d’une réunion avec les boss de Niagara Sports Company : Juanma López et Andy Bara



L’un des deux travaille avec le club comme intermédiaire dans le deal pour Julián Alvarez. 👀🇦🇷 pic.twitter.com/N4qJsmEjKs — 𝗙𝗖𝗕 (@BarcaFRNews) May 27, 2026