От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

Голмайсторът на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес е съобщил на ръководството на клуба за желанието си да си тръгне, написа в социалните мрежи Фабрицио Романо. Трансфер в Барселона е основен приоритет за аржентинския национал.
Аржентинската журналистка Вероника Брунати допълва, че от Барселона вече са отправили официална оферта за Алварес на стойност 110 млн. долара, а от Атлетико са дали зелена светлина за осъществяването на сделката, ако бъдат изпълнени определени условия.
Различна информация дойде от най-популярните спортни издания в Испания - "АС" и "Марка". Те цитират източници от ръководството на "дюшекчиите", според които клубът не е получавал предложение от Барселона, не е водил разговори с каталунците и не възнамерява да продава водещия си реализатор.
"Омръзна ни от месеци лъжи, полуистини и измислени истории като покупки на къщи в Барселона или абсурдни въпроси, задавани на нашите играчи. Това е част от предварително организирана кампания. Барселона се държи като малък отбор в цялата тази история с Хулиан“, заявяват източниците на двете мадридски издания.
В материалите се допълва, че от Атлетико нямат никакви претенции към поведението на Алварес и по-скоро търсят вината за вдигналия се шум в неговите агенти.
През изминалия сезон аржентинецът изигра 49 мача във всички турнири, като вкара 20 гола и даде 9 асистенции. Той има договор с Атлетико до 2030 година, а от "Метрополитано" не биха се разделили с него за по-малко от 150 млн. евро.
По-рано се появиха информации, че първата оферта на Барса за Алварес ще е на стойност 90 млн. евро.
Барселона е много близо до привличането на Антъни Гордън от Нюкасъл, но въпреки това се стреми да усили атаката си и с Хулиан Алварес, от когото се интересуват още Арсенал и Пари Сен Жермен.
