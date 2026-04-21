От Атлетико скочиха на Барса заради Алварес: Това са действия на малък клуб

  • 29 май 2026 | 00:04
Голмайсторът на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес е съобщил на ръководството на клуба за желанието си да си тръгне, написа в социалните мрежи Фабрицио Романо. Трансфер в Барселона е основен приоритет за аржентинския национал.

Аржентинската журналистка Вероника Брунати допълва, че от Барселона вече са отправили официална оферта за Алварес на стойност 110 млн. долара, а от Атлетико са дали зелена светлина за осъществяването на сделката, ако бъдат изпълнени определени условия.

Различна информация дойде от най-популярните спортни издания в Испания - "АС" и "Марка". Те цитират източници от ръководството на "дюшекчиите", според които клубът не е получавал предложение от Барселона, не е водил разговори с каталунците и не възнамерява да продава водещия си реализатор.

"Омръзна ни от месеци лъжи, полуистини и измислени истории като покупки на къщи в Барселона или абсурдни въпроси, задавани на нашите играчи. Това е част от предварително организирана кампания. Барселона се държи като малък отбор в цялата тази история с Хулиан“, заявяват източниците на двете мадридски издания.

В материалите се допълва, че от Атлетико нямат никакви претенции към поведението на Алварес и по-скоро търсят вината за вдигналия се шум в неговите агенти.

През изминалия сезон аржентинецът изигра 49 мача във всички турнири, като вкара 20 гола и даде 9 асистенции. Той има договор с Атлетико до 2030 година, а от "Метрополитано" не биха се разделили с него за по-малко от 150 млн. евро.

Барса се активизира и за следващата си голяма цел - Хулиан Алварес

По-рано се появиха информации, че първата оферта на Барса за Алварес ще е на стойност 90 млн. евро.

Барселона е много близо до привличането на Антъни Гордън от Нюкасъл, но въпреки това се стреми да усили атаката си и с Хулиан Алварес, от когото се интересуват още Арсенал и Пари Сен Жермен.

Шевченко разкритикува Пирло и Матераци за визитата им в Русия

Бернардо Силва подписва с Барса до дни

Лошият сезон в Реал Мадрид ще лиши Мастантуоно от участие на Световното, твърдят в Аржентина

Наполи и Алегри си стиснаха ръцете, постигнато е споразумение

Гулит: Милан е голямо разочарование, надявам се Модрич да остане, не знам какво си мисли Леао

Историческа промяна в "Златната топка", ето къде ще се проведе и защо

Септември (Сф) уби надеждите на Янтра за елита след обрат и груба вратарска грешка

Сензация в Париж! Аржентинец изхвърли Синер от "Ролан Гарос" след шокиращ обрат

Карлос Насар получи наградата си за спортист на април и алармира: Все повече държави имат интерес към мен

Официално: Левски подписа нов договор с Огнян Владимиров

Ситуацията за Неймар става все по-сложна, медицинският щаб на Бразилия даде подробности за контузията му

