Ламин Ямал: Бях се изплашил, че ще пропусна Мондиала

Ламин Ямал призна, че е бил притеснен да не пропусне Световното първенство, след като контузи през април подколянното си сухожилие, и се е молил да се възстанови навреме. До травмата се стигна по време на мач на 22 април и то при изпълнение на дузпа в испанското първенство с екипа на Барселона.

„Никога не съм имал подобна контузия на подколянното сухожилие, но знаех, че няма да е кратко времето за възстановяване“, каза Ямал в интервю за страницата на Испанската футболна федерация, публикувано в неделя. „Страхувах се, че е нещо сериозно или че може да се повтори и че ще пропусна Световното първенство“.

Световните футболни финали започват на 11 юни и ще продължат до 19 юли.

На 22 април 18-годишният Ямал падна, след като реализира дузпа през първото полувреме в мача срещу Селта, като се хвана за задната част на левия крак.

„Помня всичко как се случи много добре. Молех се вътрешно да не е сериозно, да е крампа или нещо подобно, защото знаех, че Световното първенство е много близо“, разказва Ямал, цитиран от БТА.

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте заяви миналата седмица, след като включи Ямал в състава си за Световното първенство, че очаква нападателят да е готов да играе или още в първия, или поне във втория мач за Испания. „Ла Роха“ ще дебютира срещу Кабо Верде на 15 юни в Атланта. След това ще се изправи срещу Саудитска Арабия на 21 юни в Атланта и срещу Уругвай на 26 юни в Гуадалахара (Мексико).

„Моментът най-накрая настъпи. Откакто Европейското първенство приключи, всички мислим за този ден и сме много развълнувани. Ще влезем в турнира като европейски шампиони и ще дадем всичко от себе си”, ентусиазиран е Ямал.

Испания официално започна подготовката си за Световната купа в събота в Мадрид. Около 2000 души наблюдаваха първата тренировка на отбора в неделя.

