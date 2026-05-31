Ясни са плейофите за влизане в Ла Лига

  • 31 май 2026 | 22:56
Последният 42-ри кръг в испанската Ла Лига 2 предложи огромно напрежение. Още преди този кръг знаехе имената на първите два отбора, които се класираха в елита - Сантандер и Ла Коруня. Днес обаче бе важно да бъдат определени тимовете, които ще заемат от 3 до 6 място и ще играят в плейофа, който ще определи третия отбор, който ще се изкачи в по-горното ниво на испанския футбол. В крайна сметка Алмерия, Малага, Лас Палмас и Кастейон се поздравиха с успеха.

Отборът на Алмерия си гарантира престижното трето място в крайното класиране, след като постигна минимална, но изключително ценна победа с 1:0 у дома срещу Валядолид. Мачът премина под знака на сериозна тактическа битка, но домакините показаха по-здрави нерви и затвориха срещата в своя полза.

Най-впечатляващият резултат на кръга бе дело на Лас Палмас, който сътвори истински подвиг, побеждавайки вече спечелилия промоция тим на Депортиво Ла Коруня с 2:1 като гост на стадион "Риасор". Този успех се оказа с тежестта на злато и осигури на канарците петата позиция.

В същото време Малага спечели категорично визитата си на Сарагоса с 2:0 и благодарение на по-добрата си голова разлика изпревари Лас Палмас за четвъртото място.

Истински директен сблъсък за 6-ото място се проведе на стадиона на Кастейон, където домакините изхвърлиха Ейбар от борбата след драматичен триумф с 2:1. Домакините изтръгнаха изстрадана победа и заеха последната квота за баражите. Този резултат направи и победата на Бургос с 1:0 над Андора горчива, тъй като те останаха на крачка от мечтата, на 7-ата позиция, заради по-лоши показатели в преките двубои.

Така се оформиха 1/2-финалните плейофи. Както е обичайно, в баражите за промоция се изправят третият в класирането (Алмерия) срещу шестия (Кастейон) и четвъртият (Малага) срещу петия (Лас Палмас). Отборът с по-високо класиране в редовния сезон ще има предимството да бъде домакин в решаващия втори мач. Победителите от двата полуфинални сблъсъка ще се срещнат във финал на 14 и 20 юни, а крайният победител ще си осигури мечтаната промоция в Ла Лига.

