  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  • 30 май 2026 | 13:27
Барселона отчете рекордите на Антъни Гордън

От Барселона запознават своите фенове с класата на новото си попълнение Антъни Гордън, чийто трансфер от Нюкасъл беше обявен в петък вечер. Сделката е за 70 млн. евро с възможност да нарасне до 80 млн.

Ето какво пишат каталунците на официалния си сайт за английския футболист:

Четирите рекорда на Антъни Гордън в Нюкасъл

Макар да е едва на 25 години, Антъни Гордън вече може да се похвали с редица рекорди в своята кариера.

Най-силните му двубои обикновено са в Шампионската лига. Гордън стана първият играч в историята на Нюкасъл, който се разписва в три поредни мача от турнира, след като отбеляза в първите три срещи от изданието през този сезон – срещу Барселона, Роял Юнион Сен-Жилоа и Бенфика.

Най-доброто му представяне в Европа обаче не беше в нито един от тези двубои. Преди малко повече от три месеца, на 18 февруари, той стана едва вторият футболист в историята на Шампионската лига, отбелязал четири гола през първото полувреме на един мач. Той постигна този подвиг при гостуването на Карабах в първия двубой от плейофния кръг, който Нюкасъл спечели с 6:1.

Десетте гола, които Гордън отбеляза в Европа през този сезон, доведоха до още две исторически постижения. Първо, той вече е вторият най-резултатен голмайстор на Нюкасъл в Шампионската лига, изоставайки единствено от Алън Шиърър. Второ, той стана едва вторият английски играч, достигнал двуцифрен брой голове в рамките на една кампания в Шампионската лига, изравнявайки постижение, постигано досега само от Хари Кейн.

