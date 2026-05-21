Бернардо Силва отказал на Ювентус, приближава се до Атлетико

Халфът на Манчестър Сити Бернардо Силва вече е отказал предложението на Ювентус да премине при “бианконерите” след края на сезона. Според “Гадзета дело спорт” португалецът вече е отговорил негативно, без да има нужда да чака последния кръг в Серия “А”, за да види дали Юве ще успее при добро стечение на обстоятелствата да се класира за участие в Шампионската лига. “Бианконерите” са на шесто място, като изостават на две точки от Милан и Рома, които са съответно трети и четвърти.

Приоритетът за Бернардо Силва остава Ла Лига. Той бе свързан с Барселона, но според “Гадзета” в момента с най-големи шансове да го привлече е Атлетико Мадрид. Чоло Симеоне иска португалеца за заместник на Антоан Гризман, който напуска клуба, за да продължи кариерата си в САЩ с екипа на Орландо Сити.

Изданието твърди, че всъщност Ювентус дори не може да си позволи да изпълни условията на Бернардо Силва, ако не играе в Шампионската лига.

Галатасарай също беше сред кандидатите за португалския халф.