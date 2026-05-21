Бернардо Силва отказал на Ювентус, приближава се до Атлетико

  • 21 май 2026 | 13:43
Бернардо Силва отказал на Ювентус, приближава се до Атлетико

Халфът на Манчестър Сити Бернардо Силва вече е отказал предложението на Ювентус да премине при “бианконерите” след края на сезона. Според “Гадзета дело спорт” португалецът вече е отговорил негативно, без да има нужда да чака последния кръг в Серия “А”, за да види дали Юве ще успее при добро стечение на обстоятелствата да се класира за участие в Шампионската лига. “Бианконерите” са на шесто място, като изостават на две точки от Милан и Рома, които са съответно трети и четвърти.

Приоритетът за Бернардо Силва остава Ла Лига. Той бе свързан с Барселона, но според “Гадзета” в момента с най-големи шансове да го привлече е Атлетико Мадрид. Чоло Симеоне иска португалеца за заместник на Антоан Гризман, който напуска клуба, за да продължи кариерата си в САЩ с екипа на Орландо Сити.

Атлетико са се насочили към солидно име за заместник на Гризман

Изданието твърди, че всъщност Ювентус дори не може да си позволи да изпълни условията на Бернардо Силва, ако не играе в Шампионската лига.

Галатасарай също беше сред кандидатите за португалския халф.

