Чуамени за боя с Валверде: Пресата преувеличи скандала

Чуамени за боя с Валверде: Пресата преувеличи скандала

Френският национал Орелиан Чуамени съжалява за "пропорциите", до които достигна неговото сбиване на тренировка със съотборника му в Реал Мадрид Федерико Валверде. Това призна френският халф в неделя, цитиран от АФП.

"Очевидно е, че нещо се случи, всички сте го чули. Това прие големи пропорции, за съжаление, защото излезе в пресата, а когато играеш в Реал Мадрид, има голям интерес", каза той на пресконференция по време на лагера на френския национален отбор в Клерфонтен.

В деня след сбиването, което доведе до няколко шева на главата на уругвайския футболист, Реал Мадрид глоби двамата футболисти с рекордната санкция по 500 хиляди евро. На Валверде му се наложи да почива принудително десетина дни.

"В пресата се появиха всякакви неща. Чух за боеве, в които съм раздавал юмруци, което не е вярно. Няма да влизам в детайли за това. Най-важното е, че клубът знае какво е станало. Продължаваме напред", каза Чуамени.

За първи път 26-годишният Чуамени се изказва публично за инцидента, но той беше написал съобщение в Instagram, в което се показа загрижен най-вече за образа на Реал Мадрид. Той твърди, че в съблекалнята се случват много неща, които не бива да излизат в медиите.

Снимки: Gettyimages

