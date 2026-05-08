Реал Мадрид излезе с решение и наложи санкции на Валверде и Чуамени

От Реал Мадрид излязоха с официално решение по случая между Федерико Валверде и Орелиан Чуамени. Последните дни клубът е разтърсван от скандали, а според испанските медии това е кулминацията на нарастващи от няколко месеца разногласия. Резултатът бе сериозен спор по време на тренировка между Валверде и Чуамени, което доведе до посещение в болницата за уругваеца. След проведена среща с двамата футболисти, които са се извинили, решението на клуба е да им наложи големи глоби. На този етап не се споменава какво ще е бъдещето им в Реал, но то си остава под сериозна въпросителна.
"Играчите изразиха дълбоко съжаление за случилото се и се извиниха един на друг. Освен това те се извиниха на клуба, съотборниците си, треньорския щаб и феновете. Те заявиха, че ще приемат каквото и да е мерки, които Реал Мадрид реши да предприеме. На база на обстоятелствата Реал Мадрид реши да наложи финансова глоба в размер на 500 000 евро на всеки играч и с това слага край на вътрешното разследване", обявиха официално от клуба.
В Реал се надяват това да намали напрежението на "Сантиаго Бернабеу" преди предстоящото в неделя дерби с Барселона. Вероятността това да се случи е малка, а резултатът от двубоя също ще окаже сериозно влияние.