Реал Мадрид излезе с решение и наложи санкции на Валверде и Чуамени

  • 8 май 2026 | 19:08
От Реал Мадрид излязоха с официално решение по случая между Федерико Валверде и Орелиан Чуамени. Последните дни клубът е разтърсван от скандали, а според испанските медии това е кулминацията на нарастващи от няколко месеца разногласия. Резултатът бе сериозен спор по време на тренировка между Валверде и Чуамени, което доведе до посещение в болницата за уругваеца. След проведена среща с двамата футболисти, които са се извинили, решението на клуба е да им наложи големи глоби. На този етап не се споменава какво ще е бъдещето им в Реал, но то си остава под сериозна въпросителна.

"Играчите изразиха дълбоко съжаление за случилото се и се извиниха един на друг. Освен това те се извиниха на клуба, съотборниците си, треньорския щаб и феновете. Те заявиха, че ще приемат каквото и да е мерки, които Реал Мадрид реши да предприеме. На база на обстоятелствата Реал Мадрид реши да наложи финансова глоба в размер на 500 000 евро на всеки играч и с това слага край на вътрешното разследване", обявиха официално от клуба.

В Реал се надяват това да намали напрежението на "Сантиаго Бернабеу" преди предстоящото в неделя дерби с Барселона. Вероятността това да се случи е малка, а резултатът от двубоя също ще окаже сериозно влияние.

Нуно Еспирито Санто: Нямам време да мисля за следващия сезон

Heineken пренася атмосферата от стадионите на Шампионската лига в София

Артета призова за пълно внимание към Уест Хам и отправи специално послание към феновете и играчите на Арсенал

Меси посочи фаворитите си за Световното и призна: Има отбори, които са в по-добра форма от нас

Арне Слот: Очаквам с нетърпение следващия сезон, той ще е различен

Гуардиола и обезобразеният Гибс-Уайт взеха априлските награди в Премиър лийг

ЦСКА 1948 0:0 ЦСКА, греда за домакините

Локомотив (Пд) отново би Арда, ВАР с ключови намеси

Хулио Веласкес: Лудогорец, Байерн (Мюнхен) или отбор от селото на баща ми - желанието да победим е еднакво

Официално: Берое остана без лиценз

Венци: Може да затворим стадиона, плащали са на деца да викат срещу мен

Локо (София) има нов старши треньор

