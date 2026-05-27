Валверде вярва, че скандала с Чуамени ще го направи по-добър капитан на Реал Мадрид

  • 27 май 2026 | 12:57
Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде пристигна в Уругвай, за да се присъедини към тренировките на националния отбор преди предстоящото Световно първенство. Той подхожда към турнира с огромен ентусиазъм и ясна цел – „да вдигне трофея“.

„Винаги съм развълнуван от идеята да вдигна трофея. Това е нещото, което човек иска най-много, за което винаги е мечтал от дете: да играе за националния отбор и да спечели Световната купа“, заяви Валверде пред медиите на летището, като същевременно призова за предпазливост и подход „стъпка по стъпка“.

Играчът на мадридския гранд, който поема отговорност като един от капитаните в отбора на Марсело Биелса, призна, че се чувства „лидер“ в съблекалнята. Той подчерта колко е важно да се запази единството в групата и увери, че съставът ще се стреми да изравни историческото представяне от Южна Африка 2010, когато Уругвай достигна до полуфиналите и завърши на четвърто място.

„Ние израснахме с този образ и бихме искали да го повторим, за да може Уругвай да се гордее“, отбеляза той, като изтъкна „хубавия натиск“, който представлява защитата на националната фланелка.

Запитан за моментното си състояние във футбола и нашумелия извънспортен епизод, в който беше замесен със съотборника си Орелиан Чуамени, полузащитникът показа увереност и благодарност към обкръжението си в Реал Мадрид.

„Чувствам се много добре. Получих подкрепата и обичта на всички фенове на Реал Мадрид, а също и на клуба. Понякога трябва да се преминава през тези малки препятствия във футбола и в живота, за да се научиш да растеш и да узряваш“, разсъждава Валверде, който вярва, че този опит ще му помогне „да бъде по-добър капитан в следващите години“.

В чисто спортен план уругвайският футболист изрази съжаление, че неговият съотборник и приятел Найтан Нандес не е повикан за световното първенство. „Тъжно ми е за него. Играем заедно от много години и знам през какъв момент преминава, но трябва да уважаваме решението на треньора“, посочи той.

При отсъствието на Нандес се открива възможност Биелса да го използва като десен бек – позиция, която той понякога е заемал в своя клуб.

В тази връзка Валверде показа пълна готовност: „Приемам го, разбира се. Треньорът е този, който командва, а човек винаги мечтае да бъде сред единадесетте титуляри. На разположение съм за всичко, от което има нужда“.

Полузащитникът оцени положително представянето на отбора в неотдавнашния мач срещу Англия, като подчерта подобрението във високата преса и бързите преходи. „Изиграхме страхотен мач и постигнахме тази игра с пресиране и бърза атака. Трябва да надградим върху този мач за това, което предстои“, заключи той.

Последният тест за „селесте“ преди този лагер беше през март, когато те завършиха наравно 1:1 с Англия благодарение на гол от дузпа на Валверде в добавеното време.

