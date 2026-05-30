Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Моуриньо вече е подписал договора си с Реал Мадрид

Моуриньо вече е подписал договора си с Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 11:03
  • 416
  • 0

Досегашният наставник на Бенфика Жозе Моуриньо вече е подписал тригодишен договор с Реал Мадрид до 2029-а, съобщи The Athletic. Специалния ще се завърне в най-успешния отбор на Испания, който ръководеше между 2010 и 2013 г.  Очаква се клубът да потвърди новината едва след президентските избори на 7 юни.

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Моуриньо спечели Купата на Испания през 2011 г. и Ла Лига през 2012 г. по време на първия си престой в Мадрид. Президентът на Реал Флорентино Перес се смята за голям почитател на португалеца, чийто договор с Бенфика беше за още една година. Треньорът обаче имаше клауза за напускане, която е била активирана от “лос бланкос”.

63-годишният специалист ще наследи Алваро Арбелоа, който не успя да върне отбора на прав път и в крайна сметка завърши сезона без титла. В Шампионската лига столичният клуб отпадна от Байерн (Мюнхен) на четвъртфиналите, докато в първенството отново не успя да се справи с най-големия си съперник Барселона. Реал започна сезона с Чаби Алонсо, но той напусна шест месеца след началото на сезона след многократни информации за разногласия със звездни играчи като Винисиус Жуниор.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

Новозеландски национал отложи сватбата си заради Световното първенство

  • 30 май 2026 | 06:04
  • 3503
  • 0
Ювентус планира оферта за Камавинга

Ювентус планира оферта за Камавинга

  • 30 май 2026 | 05:46
  • 2526
  • 1
Интер се отдалечава от Мухаремович, но има резервен вариант

Интер се отдалечава от Мухаремович, но има резервен вариант

  • 30 май 2026 | 05:22
  • 2995
  • 1
Стърлинг катастрофира, полицията го арестува по подозрение в шофиране под въздействието на наркотици

Стърлинг катастрофира, полицията го арестува по подозрение в шофиране под въздействието на наркотици

  • 30 май 2026 | 04:57
  • 4292
  • 0
Отаменди вече е футболист на Ривър Плейт

Отаменди вече е футболист на Ривър Плейт

  • 30 май 2026 | 04:35
  • 2759
  • 0
Гатузо уговаря основни футболисти на Лацио да не си тръгват

Гатузо уговаря основни футболисти на Лацио да не си тръгват

  • 30 май 2026 | 04:08
  • 2704
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Левски обяви раздялата си с Рилдо

Левски обяви раздялата си с Рилдо

  • 30 май 2026 | 10:22
  • 2831
  • 11
Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

Финалът в Шампионската лига: нов триумф за ПСЖ или първа титла за Арсенал?

  • 30 май 2026 | 07:00
  • 8814
  • 50
Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

Абонаменти от 194.8 до 3000 евро за новата "Армия"

  • 30 май 2026 | 01:27
  • 21546
  • 129
Лудогорец ще е поставен във всички кръгове на Лигата на конференциите

Лудогорец ще е поставен във всички кръгове на Лигата на конференциите

  • 30 май 2026 | 10:36
  • 2169
  • 4
Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

Моуриньо държи да върне най-добрия халф в Серия "А" обратно в Реал Мадрид

  • 30 май 2026 | 10:12
  • 6962
  • 3
На живо: Лудогорец и Левски в битка за първото място при 17-годишните, два бързи гола доближават "орлите" до титлата

На живо: Лудогорец и Левски в битка за първото място при 17-годишните, два бързи гола доближават "орлите" до титлата

  • 30 май 2026 | 11:05
  • 4760
  • 2