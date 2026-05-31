  Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

Марин Петков: Честито на всички в Левски! Не се усещам като лидер на България

  • 31 май 2026 | 18:05
  • 3780
  • 12

Нападателят на българския национален отбор Марин Петков говори пред медиите ден преди контролата на "лъвовете" срещу Черна гора в Пловдив. Крилото на саудитския Ал-Таавун поздрави всички свои бивши колеги и работещи в Левски за спечелената титла, а също така каза, че не се чувства лидер на "трикольорите", защото лидерството се показва на терена, а не с говорене на пресконференции.

“Тук е момента да честитя чаканата титла на всички фенове на Левски, на бившите ми съотборници и всички хора, които работят в клуба. Последните 6 години не преживяха по-малко от феновете. Най-вече на доктори и масажисти.

Контролни срещи с националния отбор няма. Когато представляваш държавата си, всички мачове са официални.

Първите ми месеци хората в клуба се отнесоха топло към мен. Можете да погледнете какви имена играят в Лигата, не са само хора, които приключват кариерата си. Тепърва ще се развива. Надявам се кариерата ми да се развива в позитивен аспект", каза Петков относно първенството на Саудитска Арабия.

След това Петков бе попитан дали се усеща лидер в отсъствието на Десподов и Груев. "Не. Не се усещам като лидер. Лидерите не трябва да говорят на пресконференции, че са лидери, а на терена.

Надявам се да отбележа и да спечелим. Победата е по-важна. Който и да отбележи, нека да завършим с победа", отговори Марин Петков.

