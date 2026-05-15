Първа тренировка за Валверде след сблъсъците с Чуамени

Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде се завърна към тренировки с отбора, след като наскоро получи нараняване след конфликт със съотборника си Орелиaн Чуамени. Снимки на 27-годишния уругваец бяха публикувани на уебсайта на клуба.

По-рано беше съобщено, че Валверде на два пъти се е сблъскал с френския си съотборник. Според информации той е пострадал, след като е залитнал и падайки е ударил главата си в предмет.

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Иначе Валверде беше и контузен, като в крайна сметка остана извън терените за две седмици и пропусна два мача от Ла Лига: срещу Барселона (0:2) и срещу Овиедо (2:0). След вътрешно разследване Валверде и Чуамени бяха глобени с по 500 000 евро.

До края на сезона на Реал Мадрид остават само два двубоя - срещу Севиля (17 май) и Атлетик Билбао (23 май).