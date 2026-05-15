Първа тренировка за Валверде след сблъсъците с Чуамени

  • 15 май 2026 | 17:20
Полузащитникът на Реал Мадрид Федерико Валверде се завърна към тренировки с отбора, след като наскоро получи нараняване след конфликт със съотборника си Орелиaн Чуамени. Снимки на 27-годишния уругваец бяха публикувани на уебсайта на клуба.

По-рано беше съобщено, че Валверде на два пъти се е сблъскал с френския си съотборник. Според информации той е пострадал, след като е залитнал и падайки е ударил главата си в предмет.

Валверде проговори: Чуамени не ме е удрял, нараних се сам

Иначе Валверде беше и контузен, като в крайна сметка остана извън терените за две седмици и пропусна два мача от Ла Лига: срещу Барселона (0:2) и срещу Овиедо (2:0). След вътрешно разследване Валверде и Чуамени бяха глобени с по 500 000 евро.

До края на сезона на Реал Мадрид остават само два двубоя - срещу Севиля (17 май) и Атлетик Билбао (23 май).

Трите момента, които влошиха и без това студените отношения между Мбапе и Арбелоа

Моуриньо: Ако вече имах оферта от Реал Мадрид, нямаше да я погледна

Арсенал извади новия екип за кулминацията - “Емиратс” е вдъхновението

Компани: Очаквам с нетърпение уикенда, ще дам оценка за сезона на Байерн след финала за Купата

Бернардо Силва: След време хората ще осъзнаят какво е постигнало поколението ни в Манчестър Сити

Шакира и Dai Dai огласят Мондиал 2026

Втора лига на живо: Дунав получи ранен гол, Марек и Пирин вече водят

Феновете на ЦСКА получават още билети за финала, ето за кой сектор

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Венци Стефанов с коментар за Папазки и Бостанджиев, обърна се към държавата

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Давид Давидов: Левски ще се опита да се бори за титлата и в женския волейбол

