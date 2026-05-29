Дори след слаб сезон Реал Мадрид пак е най-скъпият клуб в света

За пета поредна година Реал Мадрид оглавява класацията на Forbes за най-скъпите футболни клубове в света, като през 2026 г. оценката му достига внушителните 9.5 милиарда долара. Въпреки разочароващия от спортна гледна точка сезон „белият балет“ изпреварва втория в подреждането с цели 2 милиарда долара. Непосредствено след него се нарежда Барселона, а в топ 30 на престижната класация попадат цели 11 клуба от Премиър лийг.

След Реал Мадрид и Барселона в челната десетка влизат Манчестър Юнайтед, Ливърпул, ПСЖ, Байерн Мюнхен, Манчестър Сити, Арсенал, Челси и Тотнъм. Испанската Ла Лига е представена само от три отбора в този списък. Атлетико Мадрид заема единадесето място с оценка, доближаваща 3 милиарда долара.

Прави впечатление, че след Висшата лига следващото най-силно представено първенство е американската МЛС със седем клуба в топ 30. Италианската Серия А има четири представителя, докато Германия и Испания са с по три. Франция и Португалия имат само по един клуб в този елитен списък.

В доклада се подчертава, че „през сезон 2024-25 Реал Мадрид е генерирал приходи от 1.27 милиарда долара, което е с 12% повече спрямо предходната година, когато клубът вече беше поставил рекорд във футбола. Всъщност тази нова сума леко надхвърля приходите от 1.23 милиарда долара на Далас Каубойс от сезон 2024 в НФЛ, превръщайки се в спортния отбор с най-високи приходи, регистриран някога от Forbes (без корекция спрямо инфлацията)“.

„Така – продължава анализът на Forbes – дори и при отсъствието на Реал Мадрид от финала на Шампионската лига в събота (където Арсенал и Пари Сен Жермен ще се борят за допълнителни 29 милиона долара от наградния фонд), „белите“ са най-скъпият футболен отбор в света за пета поредна година и за десети път в последните 13 издания на годишната класация на Forbes. Реал Мадрид вече е оценен на 9.5 милиарда долара, с 2 милиарда повече от втория Барселона, който през миналия сезон стана единственият друг футболен клуб, преминал границата от 1 милиард долара приходи (без да се включват приходите от покупко-продажба на играчи)“.

