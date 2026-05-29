Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Дори след слаб сезон Реал Мадрид пак е най-скъпият клуб в света

Дори след слаб сезон Реал Мадрид пак е най-скъпият клуб в света

  • 29 май 2026 | 14:15
  • 1250
  • 4
Дори след слаб сезон Реал Мадрид пак е най-скъпият клуб в света

За пета поредна година Реал Мадрид оглавява класацията на Forbes за най-скъпите футболни клубове в света, като през 2026 г. оценката му достига внушителните 9.5 милиарда долара. Въпреки разочароващия от спортна гледна точка сезон „белият балет“ изпреварва втория в подреждането с цели 2 милиарда долара. Непосредствено след него се нарежда Барселона, а в топ 30 на престижната класация попадат цели 11 клуба от Премиър лийг.

След Реал Мадрид и Барселона в челната десетка влизат Манчестър Юнайтед, Ливърпул, ПСЖ, Байерн Мюнхен, Манчестър Сити, Арсенал, Челси и Тотнъм. Испанската Ла Лига е представена само от три отбора в този списък. Атлетико Мадрид заема единадесето място с оценка, доближаваща 3 милиарда долара.

Прави впечатление, че след Висшата лига следващото най-силно представено първенство е американската МЛС със седем клуба в топ 30. Италианската Серия А има четири представителя, докато Германия и Испания са с по три. Франция и Португалия имат само по един клуб в този елитен списък.

В доклада се подчертава, че „през сезон 2024-25 Реал Мадрид е генерирал приходи от 1.27 милиарда долара, което е с 12% повече спрямо предходната година, когато клубът вече беше поставил рекорд във футбола. Всъщност тази нова сума леко надхвърля приходите от 1.23 милиарда долара на Далас Каубойс от сезон 2024 в НФЛ, превръщайки се в спортния отбор с най-високи приходи, регистриран някога от Forbes (без корекция спрямо инфлацията)“.

„Така – продължава анализът на Forbes – дори и при отсъствието на Реал Мадрид от финала на Шампионската лига в събота (където Арсенал и Пари Сен Жермен ще се борят за допълнителни 29 милиона долара от наградния фонд), „белите“ са най-скъпият футболен отбор в света за пета поредна година и за десети път в последните 13 издания на годишната класация на Forbes. Реал Мадрид вече е оценен на 9.5 милиарда долара, с 2 милиарда повече от втория Барселона, който през миналия сезон стана единственият друг футболен клуб, преминал границата от 1 милиард долара приходи (без да се включват приходите от покупко-продажба на играчи)“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Треньорът, донесъл на Жирона историческо класиране в ШЛ, напусна след изпадането

Треньорът, донесъл на Жирона историческо класиране в ШЛ, напусна след изпадането

  • 29 май 2026 | 11:06
  • 1962
  • 0
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 21998
  • 8
Платини защити Мбапе от критиките, но и го призова да се въздържа от политически коментари

Платини защити Мбапе от критиките, но и го призова да се въздържа от политически коментари

  • 29 май 2026 | 10:31
  • 3297
  • 0
Габриел Жезус има желание и причини да остане в Премиър лийг

Габриел Жезус има желание и причини да остане в Премиър лийг

  • 29 май 2026 | 10:30
  • 2491
  • 1
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 14277
  • 7
Фенове посрещнаха Арсенал в Будапеща

Фенове посрещнаха Арсенал в Будапеща

  • 29 май 2026 | 09:29
  • 1554
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

Бивш капитан на ЦСКА стана шеф на Пирин (Благоевград)

  • 29 май 2026 | 13:58
  • 9789
  • 7
ЦСКА се раздели с двама български национали

ЦСКА се раздели с двама български национали

  • 29 май 2026 | 11:07
  • 17179
  • 74
Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

Лудогорец и Локомотив (Пловдив) в директна битка за последното място в Европа

  • 29 май 2026 | 08:00
  • 17267
  • 79
Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

Ден 6 на "Ролан Гарос": Джокович, Зверев и Де Минор поглеждат към осминафиналите

  • 29 май 2026 | 15:06
  • 4844
  • 1
Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

Реал уреди проблема с Бенфика за Моуриньо

  • 29 май 2026 | 10:06
  • 14277
  • 7
Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

Пеп Гуардиола разкрил пред близки къде би искал да работи, след като си почине

  • 29 май 2026 | 10:57
  • 21998
  • 8