  Кирил Десподов направи сериозно дарение за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

  • 31 май 2026 | 23:36
Кирил Десподов дари 5000 евро на фондация „Стилиян Петров“ за „Мача на Надеждата“. Това разкри самият Стенли чрез публикация във Facebook. Той посети родния град на Десподов - Кресна, като сподели, се срещна с деца и свои фенове. Бившият капитан на националния отбор сподели, че е прекарал чудесен ден, изпълнен с много детски усмивки, енергия и позитивизъм.

"Прекарахме чудесен ден в Кресна! Детските усмивки ме заредиха с много енергия и позитивизъм. Радвам се, че има хора като Кирил Десподов, които показват огромно сърце и социална отговорност към обществото. Благодарности към Кирил, който дари 5000 евро на Фондация "Стилиян Петров" за "Мача на Надеждата"! Наистина оценявам жеста му", написа Петров.

Той отправи благодарност и към футболистите на Левски Георги Костадинов и Радослав Кирилов, които също взеха участие в събитието.

"Адмирации за Георги Костадинов и Радослав Кирилов, които също уважиха празника и прекараха време с всички хора, събрали се в Кресна!", добави Стенли.

