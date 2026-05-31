Кирил Десподов направи сериозно дарение за "Мача на надеждата" на Стилиян Петров

Кирил Десподов дари 5000 евро на фондация „Стилиян Петров“ за „Мача на Надеждата“. Това разкри самият Стенли чрез публикация във Facebook. Той посети родния град на Десподов - Кресна, като сподели, се срещна с деца и свои фенове. Бившият капитан на националния отбор сподели, че е прекарал чудесен ден, изпълнен с много детски усмивки, енергия и позитивизъм.
"Прекарахме чудесен ден в Кресна! Детските усмивки ме заредиха с много енергия и позитивизъм. Радвам се, че има хора като Кирил Десподов, които показват огромно сърце и социална отговорност към обществото. Благодарности към Кирил, който дари 5000 евро на Фондация "Стилиян Петров" за "Мача на Надеждата"! Наистина оценявам жеста му", написа Петров.
Той отправи благодарност и към футболистите на Левски Георги Костадинов и Радослав Кирилов, които също взеха участие в събитието.
"Адмирации за Георги Костадинов и Радослав Кирилов, които също уважиха празника и прекараха време с всички хора, събрали се в Кресна!", добави Стенли.