  3. Найденов организира повече от любопитен конкурс, обяви условията, сериозна контрола и голяма награда

  • 31 май 2026 | 18:22
Основният спонсор на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов, обяви конкурс за най-добър фейсбук треньор. Той стартира от днес, а победителят ще бъде обявен на 11 юни в 8:00 часа. Всеки желаещ може да му изпрати на лично съобщение стратегия за това как отборът му да вдигне спортно-техническото си ниво. Спечелилият конкурса ще получи безплатен 3-дневен престой с клуба в Словения за двама и ще изгледа контролата между ЦСКА 1948 и Партизан (Белград).

"Майстори, понеже ви гледам, че разбирате повече футбола от лицензираните треньори, обявавам конкурс за най-добър фейсбук треньор.

На лично съобщение ми напишете вашата най-точна и прецизна стратегия как ЦСКА 1948 да вдигне спортно-техническото си ниво.

Предложенията ще се разгледат от специална Комисия. Майсторът с най-правилното според Комисията предложение, ще спечели 3-дневен престой в лагера Делта Форс на ЦСКА в Словения и посещение на контролата с Партизан Белград на 29-ти юни.

Датите са 28, 29 и 30 юни. Поканата важи за двама човека. Организацията по престоя, настаняване и транспорт се поемат от Комисията.

Конкурсът е до 00:00 часа на 11 юни 2026 г. Обявяване на победителят е на 15 юни в 8:00 ч.", пише Найденов на страницата си във "Фейсбук".

