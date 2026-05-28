Голямо име идва на "Лазур"! Неманя Видич ще играе в "Мача на Надеждата"

Фондация "Стилиян Петров" има удоволствието да обяви поредното голямо име, което ще вземе участие в благотворителния "Мач на Надеждата" на 6 юни от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас. Неманя Видич застава зад каузата, за да даде надежда на онкоболните пациенти у нас.

Още звезди от Висшата лига ще играят на "Лазур" в "Мача на Надеждата"

Олицетворение на безкомпромисната игра, железния характер и лидерството на терена, Неманя Видич е един от най-доминиращите централни бранители в историята на футбола. Като дългогодишен капитан на Манчестър Юнайтед той записва точно 300 мача за клуба, печелейки 5 титли на Англия и Шампионската лига през 2008 г. Избиран два пъти за Играч на сезона във Висшата лига, сърбинът остава еталон за мъжество и готовност да даде всичко в името на отбора. За националния тим на Сърбия има 56 срещи. Играл е още за отборите на Цървена звезда, Спартак Москва и Интер.

Неманя Видич се присъединява към Стилиян Петров, Димитър Бербатов, Мартин Петров, Красимир Балъков, Златко Янков, Димитър Димитров – Херо, Любомир Шейтанов, Неделчо Матушев, Стойко Сакалиев, Димитър Иванков, Радостин Кишишев, Александър Тунчев, Илиан Илиев, Георги Пеев, Емил Кременлиев, Мартин Камбуров, Валери Божинов, Илия Груев, Михаил Александров, Мариян Христов, Росен Кирилов, Пламен Крумов, Валентин Илиев, Георги Чиликов, Милен Петков, Ивайло Петков, Теодор Салпаров, Ивет Лалова, Джо Харт, Уес Браун, Якубу Айегбени, Джеймс Колинс, Стюърт Даунинг, Ричард Дън, Марк Олбрайтън, Габриел Агбонлахор, Фил Бардсли, Дейвид Бентли, Йоргос Самарас, Себастиен Басонг и Били Уингроув.

Как да закупите билети за "Мача на Надеждата"?

· Онлайн: В сайта на Eventim.bg.

· В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, книжарници Orange и Office 1.

· На място в Бургас: На физическите каси на „Часовника“ и на касата на Операта.

· Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват физически на стадиона, но искат да подкрепят каузата от разстояние, в сайта на Eventim.bg са достъпни и виртуални билети.

Важно: Всеки, който желае да помогне, може да се включи и в активната SMS кампания, като изпрати съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom).

Благотворителният "Мач на Надеждата" обединява усилия в подкрепа на онкоболните пациенти в страната, КОЦ-Бургас и лечението на легендите Петър Хубчев и Любослав Пенев.