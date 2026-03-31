Петров разкри част от участниците в "Мача на надеждата" в Бургас

Стилиян Петров сподели имената на част от участниците в благотворителния "Мач на надеждата", който ще се състои в Бургас на 6 юни. Събитието има за цел да събере средства, които да отидат в помощ на хора, борещи се с онкологични заболявания.

Треньори на българския отбор ще бъдат Димитър Димитров-Херо, Неделчо Метушев и Любомир Шейтанов. Красимир Балъков, Димитър Бербатов, Златко Янков и Стойко Сакалиев са първите четирима футболисти, за които е ясно, че ще играят за родната селекция.

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Другият тим ще бъде съставен от чуждестранни състезатели, а до този момент участие са потвърдили Джо Харт, Уесн Браун и Якубу Айегбени.