Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  Петров разкри част от участниците в "Мача на надеждата" в Бургас

Петров разкри част от участниците в "Мача на надеждата" в Бургас

  • 31 март 2026 | 11:28
  • 481
  • 0

Стилиян Петров сподели имената на част от участниците в благотворителния "Мач на надеждата", който ще се състои в Бургас на 6 юни. Събитието има за цел да събере средства, които да отидат в помощ на хора, борещи се с онкологични заболявания.

Треньори на българския отбор ще бъдат Димитър Димитров-Херо, Неделчо Метушев и Любомир Шейтанов. Красимир Балъков, Димитър Бербатов, Златко Янков и Стойко Сакалиев са първите четирима футболисти, за които е ясно, че ще играят за родната селекция.

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев
Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

Другият тим ще бъде съставен от чуждестранни състезатели, а до този момент участие са потвърдили Джо Харт, Уесн Браун и Якубу Айегбени.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Ето какви медали получиха националите

Ето какви медали получиха националите

Виж всички

Водещи Новини

Стилиян Петров организира "Мач на надеждата" и в Бургас, част от средствата отиват за Хубчев и Любо Пенев

