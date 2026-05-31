Стилиян Петров: Адмирации за Десподов, има още изненади за "Мача на надеждата"

Стилиян Петров беше специален гост на детския турнир в Кресна, организиран от Кирил Десподов. Рекордьорът по мачове с националната фланелка застана пред камерата на Sportal.bg и коментира събитието, говори за предстоящия “Мач на надеждата”, както и за контролите на България и триумфа на Астън Вила в Лига Европа.

“Уважение към Кирил Десподов и адмирации за това, което прави. “България, децата и футбола” е нещо много специално. Този път с подкрепа към фондация “Слънчеви деца”. Най-важното е да се видят усмивките на децата, на родителите им. Времето е прекрасно, макар и че преваля. Хубаво е, видяхме хубави моменти и голове. Адмирации за Десподов, Ради Кирилов също е тук, уважение за което. Тук сме за Кирил Десподов, за децата и това, което правим.

Има още изненади за “Мача на надеждата”. Все още не сме приключили с цялостното обявяване на съставите. Имам невероятен екип, не спират, искат всички да си прекарат добре и да се съберат повече средства. Надявам се, че ще стане празник. Хората ще покажат в Бургас, че когато сме единни, можем много.

Кирил Десподов прави невероятно събитие, аз правя следващата събота. Надяваме се и още спортисти да го правят. Бургас се надявам, че ще се наслаждава на 6 юни. “Лазур” ще се превърне в място, на което се търси победа не на терена, а с онкологичните заболявания.

Всеки един мач е важен за националния отбор. На новите извикани футболисти им се дава шанс, дано използват този шанс. Да играеш за България е превилегия. Нормално нещо се контролите. Треньорът ще използва нови неща.

Прекарах невероятно в Англия след триумфа на Астън Вила, много бира, много песни, безсънни нощи, празненства и най-вече европейска купа. Отбор, който играе много силно, воден от невероятен човек. Отборът играе добре и вярва в това, което иска да постигне”, заяви Петров.

