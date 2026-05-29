Стилиян Петров обяви кой ще бъде гост-изпълнител на "Лазур" за "Мача на Надеждата"

  • 29 май 2026 | 13:37
Фондация "Стилиян Петров" има удоволствието да разкрие голямата изненада в развлекателната програма на благотворителния "Мач на Надеждата". Обичаният изпълнител, писател и любимец на публиката Папи Ханс е специалният музикален гост, който ще се погрижи за доброто настроение на хилядите фенове по трибуните на стадион "Лазур".

Благотворителното събитие ще се проведе на 6 юни 2026 г. от 17:00 ч. на стадион "Лазур" в Бургас, а Папи Ханс обещава да даде мощен музикален старт на вечерта преди съдийския сигнал на сблъсъка между българските и световните футболни звезди.

Организаторите напомнят, че билетите за "Мача на Надеждата" са в продажба и могат да бъдат закупени по следните начини:

·        Онлайн: В мрежата на Eventim.bg.

·        В партньорската мрежа на Eventim: Бензиностанции OMV, магазини „Технополис“, книжарници Orange и Office 1.

·        На място в Бургас: Физическите каси на "Часовника" и касата на Операта.

·        Виртуални билети: За хората, които няма да успеят да присъстват на стадиона, но искат да подкрепят каузата, в сайта на Eventim са достъпни и виртуални билети-дарения.

Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на българските футболни легенди Петър Хубчев и Любослав Пенев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

За каузата е активна и SMS кампания чрез изпращане на съобщение с текст DMS STAN на кратък номер 17 777 (за абонати на А1, Yettel и Vivacom).

