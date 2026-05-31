Треньорът и футболисти на Марек се включиха в благотворителна инициатива

Старши треньорът на Марек Анжело Кючуков, капитанът Веселин Любомиров, вратарите Константин Костадинов и Християн Пейчев, административният директор Иван Ясенов се включиха в „Маратон за доброто“. В организацията на благотворителната инициатива участва и президентът на клуба Ивайло Паргов. В бягането се включиха и бивши футболисти на отбора, граждани.

Каузата обедини малки и големи, а събраната сума от 4233 евро ще отиде за подпомагане на дете в неравностойно положение.

Официален гост бе спортната легенда на България Йордан Йовчев. Заместник-кметът Бойко Христов приветства участниците в парк „Рила“, след което даде официален старт, също включвайки се в маратона.

На финала на площад „Свобода“ маратонците бяха посрещнати от кмета д-р Първан Дангов и заместника му Валентина Караганова.

