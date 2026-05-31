Иван Турицов подписа с новия си клуб

Българският национал Иван Турицов ще продължи кариерата си в грузинския Динамо (Батуми). Новината беше официално потвърдена от клуба.

Турицов премина задължителните медицински прегледи в Истанбул, след което подписа договор с Динамо, който ще го задържи до края на 2029 година.

"Току-що подписах договора и съм наистина щастлив да бъда тук. Мотивиран съм да използвам максимално тази нова възможност и нямам търпение да започна да играя", заяви Иван Турицов.

Трансферът беше коментиран и от ръководителя на футболната стратегия на Динамо (Батуми), Зураб Тигишвили.

"Спряхме се на Иван, защото с опита си както на клубно, така и на национално ниво, той ще ни помогне много за осъществяването на нашите планове. В състава на ЦСКА той има доста изиграни мачове, беше капитан на отбора, а освен това има и опит с националния отбор на България. Въпреки че клубът ни имаше трансферна забрана през зимата, използвахме този период, за да работим усилено за летния трансферен прозорец. От няколко месеца проучваме нови футболисти и това ни помогна да анализираме по-детайлно всеки играч. Работим по профила на Иван Турицов от месеци, проведохме много разговори както с него, така и с представителите му. В крайна сметка постигнахме споразумение, трансферът приключи успешно и вярвам, че неговият опит ще подсили значително Динамо (Батуми)", добави Тигишвили.

Основната част от професионалната кариера на Иван Турицов преминава в ЦСКА, където той носи и капитанската лента. За "армейците" той изиграва 222 мача, в които отбелязва 7 гола и прави 13 асистенции. Футболистът има успешна кариера и на национално ниво. Играл е за юношеските формации на България до 19 и 21 години, а в момента е част от мъжкия национален отбор, за който има 22 изиграни мача. Сред тях са и два двубоя срещу националния отбор на Грузия в турнира Лига на нациите през 2022 г.

След като премина медицинските прегледи и подписа с Динамо, Иван Турицов се присъедини към лагера на националния отбор на България за двете приятелски срещи - срещу Черна гора на 1 юни и срещу Молдова на 5 юни. Турицов ще се присъедини към Динамо (Батуми) след края на паузата за националните отбори, на 16 юни. На 22 юни, когато трансферният прозорец в Грузия официално се отвори, клубът ще регистрира трансфера и играчът ще получи право да участва в официални мачове.

