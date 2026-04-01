Билетите за "Мача на Надеждата" вече са в продажба, част от средствата ще помогнат на Любо Пенев и Петър Хубчев

Фондация „Стилиян Петров“ официално обяви старта на продажбата на билети за дългоочакваното благотворително събитие „Мач на Надеждата“. След успеха на първото издание в София, този път арена на доброто ще бъде стадион „Лазур“ в Бургас.

Датата на голямото събитие е 6 юни 2026 г., а началният час е фиксиран за 17:00 ч. Каузата си поставя за цел да набере средства за борба с онкологичните заболявания в Бургас, като част от средствата ще бъдат дарени в помощ на Любослав Пенев и Петър Хубчев. Двете легенди на българския футбол също се борят с рака.

Билетите за „Мача на Надеждата“ в Бургас вече са в продажба онлайн в сайта на Eventim, както и в цялата мрежа на Eventim: бензиностанции OMV, магазини Технополис, книжарници Orange, магазини Office1Superstore и касата на Операта в Бургас.

Организаторите са заложили на достъпна ценова политика, за да позволят на възможно най-много хора да станат част от празника и да подкрепят каузата. Цените са разделени в няколко категории, като започват от 12 евро и преминават през 20 евро, 30 евро и 40 евро според разположението на местата на стадиона.

