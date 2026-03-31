Стилиян Петров разкрива мащабен футболен проект за Бургас - очаквайте на живо!

Стилиян Петров подготвя грандиозно благотворително събитие с цел набиране на средства за лечение, с което да бъдат подпомогнати Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с онкологични заболявания. За да разкрие повече за него, той ще даде пресконференция в зала "Бургас" на Конгресния център, която започва в 10:30 часа и ще бъде предавана на живо в Sportal.bg.

На брифинга, в който участие ще вземат още кметът на Община Бургас Димитър Николов, треньорът Димитър Димитров-Херо и бившият национал Стойко Сакалиев, се очаква Стан да обяви още няколко значими новини, касаещи бургаската общественост и страната.

Фондация "Стилиян Петров" винаги е помагала на нуждаещи се в битката им с коварната болест и подобни инициативи от дългогодишния капитан на България са чести. Легендата на българския футбол неколкократно е показвал отговорността си и съпричастност към хората в нужда.