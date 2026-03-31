  Стилиян Петров разкрива мащабен футболен проект за Бургас - очаквайте на живо!

Стилиян Петров разкрива мащабен футболен проект за Бургас - очаквайте на живо!

  • 1816
  • 2

Стилиян Петров подготвя грандиозно благотворително събитие с цел набиране на средства за лечение, с което да бъдат подпомогнати Любослав Пенев и Петър Хубчев, които се борят с онкологични заболявания. За да разкрие повече за него, той ще даде пресконференция в зала "Бургас" на Конгресния център, която започва в 10:30 часа и ще бъде предавана на живо в Sportal.bg.

На брифинга, в който участие ще вземат още кметът на Община Бургас Димитър Николов, треньорът Димитър Димитров-Херо и бившият национал Стойко Сакалиев, се очаква Стан да обяви още няколко значими новини, касаещи бургаската общественост и страната.

Фондация "Стилиян Петров" винаги е помагала на нуждаещи се в битката им с коварната болест и подобни инициативи от дългогодишния капитан на България са чести. Легендата на българския футбол неколкократно е показвал отговорността си и съпричастност към хората в нужда.

Още от БГ Футбол

Ето какви медали получиха националите

  • 30 март 2026 | 20:48
  • 3165
  • 8
Септември (София) ще си партнира с академия от Пиринския край

  • 30 март 2026 | 19:23
  • 2053
  • 1
"Вабанк": Има ли позитиви от участието на България на турнира в Индонезия

  • 30 март 2026 | 19:13
  • 5732
  • 15
Марин Петков: Тези, които не са играли футбол, нека си говорят

  • 30 март 2026 | 18:27
  • 11825
  • 150
Димитров: Индонезия има добри футболисти и на мен ми прилича на един средноевропейски отбор

  • 30 март 2026 | 18:26
  • 23120
  • 81
Марин Петков е №1 в Джакарта

  • 30 март 2026 | 18:16
  • 3835
  • 11
Днес се определят последните участници на Световното

  • 31 март 2026 | 06:58
  • 5096
  • 7
България U21 няма право на грешка срещу Азербайджан на "Колежа"

  • 31 март 2026 | 10:05
  • 137
  • 0
Над една дузина играчи с опит в НБА си дават среща в София в четвъртък

  • 31 март 2026 | 07:15
  • 3034
  • 0
Сериозен тест за България U19

  • 31 март 2026 | 07:45
  • 3087
  • 4
Дениз Ундав спаси Германия от фиаско срещу Гана, бундестимът с много въпросителни преди Мондиала

  • 30 март 2026 | 23:51
  • 17892
  • 56