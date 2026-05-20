Съставите на Фрайбург и Астън Вила за финала в Лига Европа

Фрайбург и Астън Вила се изправят един срещу друг в битка за трофея в Лига Европа, която ще се състои на "Бешикташ Парк" в Истанбул.

Най-големите успехи на Вила в Европа са спечелването на Купата на европейските шампиони през 1982 г. и Суперкупата на Европа същата година. Мениджърът на бирмингамци Унай Емери е печелил Лига Европа рекордните четири пъти – три пъти със Севиля и веднъж с Виляреал. Германците ще играят на европейски финал за първи път в историята си. До този сезон най-доброто постижение на отбора в Европа беше достигането до 1/8-финал (през 2022/23 и 2023/24).

Астън Вила премина през основната фаза на турнира с лекота, завършвайки на второ място в общото класиране с 21 точки (7 победи и само 1 загуба). В елиминациите „виланите“ се справиха последователно с Лил, Болоня и Нотингам Форест. Фрайбург завърши основната фаза на седма позиция със 17 точки. Пътят им в елиминациите беше впечатляващ - те отстраниха белгийския Генк, испанския Селта, а на полуфиналите се справиха с португалския Брага.

В тима на Унай Емери няма промени от двубоя с Ливърпул миналия петък. Единствената въпросителна бе около състоянието на Амаду Онана. Той е в групата за мача, но започва на резервната скамейка. Това означава, че Виктор Линдельоф ще продължи да играе в халфовата линия. Юлиен Шустер залага на същите 11, които започнаха в реванша от полуфиналите срещу Брага. Сред титулярите е 36-годишният Николас Хьофлер, който се отказва в края на сезона и за него това ще е последен мач в кариерата му.

Снимки: Imago