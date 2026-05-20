България излиза днес срещу Украйна на “Силезия Къп”

Националите на България по волейбол стартират участието си в силния приятелски турнир „Силезия Къп“ в Полша днес (20 май). Световните вицешампиони от 2025 година излизат срещу Украйна в Сосновец.

Двубоят е от 21:00 часа и ще бъде излъчен на живо по MAX Sportr 1. "Трикольорите" са без Александър Николов, Симеон Николов и и капитана на тима Алекс Грозданов.

Трите последни срещи между двата състава завършват с един и същ резултат 3:1. През миналата година играха два пъти и двата двубоя завършиха със успех на съперника ни.

След ден почивка отборът ни ще изиграе още два мача в Катовице - срещу Сърбия и домакините от Полша - съответно на 22 и 23 май (петък и събота).

Надпреварата ще се играе в класически кръгов формат, при който всеки среща останалите три съперника.

„Силезия Къп“ е част от подготовката за Лигата на нациите.

Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. В него българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.

