Иван Марков в "Гостът на Sportal.bg": Гоня участие на Олимпийските игри в LA 2028

Световният шампион по вдигане на тежести Иван Марков бе участник в “Гостът на Sportal.bg”.

Иван разказа за амбицията си да се върне към активна състезателна дейност и желанието си да участва на Олимпийските игри в Лос Анджелис.

"Миналата година, когато гледах европейското първенство в Молдова, се надъхах да се върна в спорта. Чувствам се, здрав, силен. По-късно се срещнах и с Атанас Литков, и така се завъртяха нещата. Той видя, че още има мощ и сила в мен. Това подпали силата в мен. видях в какво "чудовище" превърна Карлос Насар и в един момент вече съм в София и работя здраво. Целите ни са напълно постижими, според мен и според тях", заяви 37-годишният Иван Марков

"Разбира се, че има скептици. Не мога нищо да им кажа, но мога само да им покажа. Имам такива хора зад гърба си, които вярват, в това, което искам да направя. още не съм започнал да вдигам високи килограми. Сега работим за база, за връщане и натрупване на сила. Асен Златев ми помага с техниката. Той също е обнадежден, че могат да станат нещата. Може би след 2 месеца ще мина на по-сериозни килограми. След това ще ми останат още 2 месеца за Световното първенство в Нинбо. Ще се опитам да бъда чест от националния отбор на България. Ще се опитам да дам достатъчно добър резултат, за да участвам на СП. Ако не успея за СП, то после ще мога да участвам на Светваната купа ", добави Иван Марков, който ще се готви в категория до 85 кг.

"Щом се захванах с това знаехме, че ми предстоят 2 доста тежки години. Изключително надъхан, съм да мина през всичко това. дисциплината я има, мотивацията я има, подкрепата я имам", добави Марков.

"Имам само един човек, който ми помага финансово, но вярвам, че има хора, които ще ме подкрепят в тази моя кауза. Близки и познати могат да ми помагат, само да вярват в това, в което аз вярвам. Предстоят ми срещи с известни фирми. Има хора, които ми пишат и подкрепят в социалните мрежи. Надявам се идните дни да имаме разбирателство. Искам и аз да вляза в книгите, че човек, който се завръща на такава възраст в спорт и някак си се добира до медалите. Всяка нощ се го представям, как стигам до медалите, и екипът ми плаче, прегръща ме и ми се радва", смята Иван Марков.

"Аз съм световен шампион, но никой още не ми е дал златния медал, а и никой не ме е премирал за това от държавата ни. Тази евентуална премия би ми помогнала за подготовката много", каза още Иван Марков.

"Подготовката ми протича в залата на "Дианабад". кондиционните тренировки ги практикувам в студиото на Милко Георгиев в Лозенец. Ще участвам и на държавното първенство, когато и да се проведе то. А после и на държавното отборно първенство. После ако ме повикат на лагер в националния отбор ще приема. С моят екип бихме искали да направим някъде лагер изолирани. Атанас Литков иска да работи с мен. това, което са правил с Карлос Насар, те искат да го направят и с мен", категоричен е Иван Марков.

"Не са нормални нещата, които се случват сега във федерацията ни. Аз и всички останали състезатели ще сме потърпевши от тази ситуация. Имало е състезания за деца, на които никой от федерацията не се отишъл... на едно дете му трябват състезания, за да може да се изгражда като гладиатор", каза още Марков.

"Искам да изкажа благодарност на моя екип и всички хора,у които работят с мен. Искам да им кажа на всички, че аз тренирам и ще се върна", категоричен е именитият български щангист.

Снимки: Борислав Трошев