Всичко вече е ясно: два коварни отбора за Левски на старта в ШЛ

Левски ще стартира в първия квалификационен кръг участието си в Шампионска лига. След изиграване на срещите от европейските първенства през уикенда вече са ясни всички потенциални съперници на сините с изключение на един. Като най-сериозни се очертават шампионите на Румъния и Казахстан - Университатея и Кайрат. Те могат да са сред противниците на родния първенец и след предстоящите непосредствено преди жребия през юни нови (по-подробни) разбивки.

Ако Левски се класира за втория квалификационен кръг, там може да е както в урната на непоставените, така и в тази на поставените. Всичко зависи от това какъв отбор е отстранил.

Ето потенциалните съперници на Левски за първия предварителен кръг:

Шамрок (Ирландия), КуПС Купио (Финландия), Дрита (Косово), Линкълн (Гибралтар), Борац (Босна), Викингур (Исландия), Кайрат (Казахстан), Университатея (Румъния), Рига ФК (Латвия), Клаксвик ( (Фарьорски острови), Флора (Естония), Ларн (Северна Ирландия), Петрокуб, Тъ Ню Сейнтс (Уелс) или Ноа (Армения).

Втори квалификационен кръг:

Ако Левски отстрани в първия предварителен кръг някой от Шамрок, КуПС, Дрита, Линкълн или Борац, ще е в урната на поставените и може да играе срещу:

Аархус (Дания), Тюн (Швейцария), Мялби (Швеция);

Викингур, Кайрат, Университатея, Рига, Класвик, Флора, Ларн, Петрокуб или някой от следните, ако отстрани въпросните 8 тима в първия предварителен кръг:

Интер (Андора), Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Ето Гьор (Унгария), Иберия (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Вардар (Северна Македония), Витебск (Беларус), шампионите на Черна гора, Албания и Люксумбург, Арарат/Ноа, Дъ Ню Сейнтс.

Ако Левски е в урната на непоставените:

Цървена звезда (Сърбия), Динамо Загреб (Хърватия), Слован Братислава (Словакия), Лех Познан (Полша), Целие (Словения), Омония Никозия (Кипър), Апоел Беер-Шева (Израел);

ако преодолеят първия предварителен кръг:

Шамрок, КуПС, Дрита, Линкълн, Борац

или ако някой от следните тимоне, ако успее да отстрани изброените 5 клуба в първи предварителен кръг:

Интер (Андора), Сабах (Азербайджан), Кауно Жалгирис (Литва), Ето Гьор (Унгария), Иберия (Грузия), Флориана (Малта), Тре Фиори (Сан Марино), Вардар (Северна Македония), Витебск (Беларус), шампионите на Черна гора, Албания и Люксумбург, Арарат/Ноа, Дъ Ню Сейнтс.