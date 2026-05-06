Кметът на Мадрид избухна: Мислех, че ни се е паднал Арсенал, но се оказа, че трябва да играем срещу УЕФА

Кметът на Мадрид Хосе Луис Мартинес-Алмейда изрази острото си недоволство от отпадането на Атлетико Мадрид от Шампионската лига. По време на публично събитие в сряда той коментира елиминацията срещу Арсенал, като отправи сериозни обвинения към европейската футболна централа.

Като известен привърженик на „дюшекчиите“, Алмейда не скри разочарованието си от съдийството на „Емирейтс“. Според него редица спорни ситуации са лишили отбора от възможността да играе на финала.

„Когато видях жребия, си помислих, че ни се е паднал Арсенал, но сгреших – падна ни се да играем срещу УЕФА. А УЕФА ясно показа, че не иска Атлетико Мадрид да бъде на финала на Шампионската лига“, заяви Алмейда пред медиите.

Възмущението на кмета на Мадрид нарастваше, докато говореше пред репортерите: „Неразбираемо е как назначиха германски съдия (б.ред. - Даниел Зийберт), при положение че Испания и Германия се борят за пета квота в Шампионската лига. На кого, освен на УЕФА, би му хрумнало да сложи германец за главен рефер и за ВАР съдия? А вчера имаше отсъждания, които според мен не се дължат на това дали съдията е добър или лош, а на предварително взето решение да се навреди на Атлетико Мадрид.“

Алмейда продължи, като припомни ситуацията с потенциалната дузпа срещу Джулиано Симеоне, за която самият аржентинец протестира в социалните мрежи: „Необяснимо е как няма нито един кадър от засадата на Джулиано, при положение че последвалото нарушение е чиста дузпа. Впоследствие видяхме в социалните мрежи, че той не е бил в засада и е тръгнал от собствената си половина.

В мач, излъчван от толкова много камери, защо телевизионната продукция не предостави повторение, за да се види дали има засада, или не? Защото нямаше засада и те не искаха да го признаят.“

Кметът не пропусна и другите спорни моменти от мача на „Емирейтс“. Той припомни и ситуацията с дузпата срещу Гризман: „Това е скандално. Съдията свири, след като Гризман пада, а нарушение на Пубий няма. И накрая, добавеното време беше ясното доказателство, че реферът искаше мачът да свърши възможно най-бързо и Арсенал да отиде в Будапеща, а не Атлетико Мадрид.“

Въпреки всичко, Мартинес-Алмейда изрази гордостта си от отбора на Симеоне и отправи послание към феновете: „Затова смятам, че ние, привържениците на Атлетико, се гордеем с нашия отбор, защото той се бори не срещу Арсенал, а срещу УЕФА. Арсенал можеш да победиш в 180 минути, но УЕФА – не. А УЕФА задейства цялата си машина, за да попречи на Атлетико Мадрид да продължи, като съдията беше изпълнителят на тази воля.

Според мен има умисъл. Повтарям, Арсенал можеше да бъде победен, но УЕФА не можахме и беше невъзможно да я победим. На жребия за Будапеща ни се падна УЕФА, а не Арсенал".

