  3. Джулиано: Решенията на съдията не бяха в наша полза

  • 6 май 2026 | 01:04
Крилото на Атлетико Мадрид Джулиано Симеоне изрази мнението си относно инцидента в наказателното поле на Арсенал в началото на второто полувреме на полуфиналния мач от Шампионската лига, завършил 0:1. Аржентинецът падна след съприкосновение със защитника на „артилеристите“ Габриел Магаляеш.

„Моментът за дузпата ли? Точно когато се готвех да нанеса удар, бях изваден от равновесие и не успях да го направя както трябва. Това е, което усетих. В някои подобни ситуации съдията дори не се допита до ВАР, както стана и в случая с Антоан Гризман. Решенията не бяха в наша полза“, коментира Симеоне-младши.

