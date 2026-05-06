Диего Симеоне: Стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне коментира отпадането на тима си от Шампионската лига след сблъсъка с Арсенал. “Дюшекчиите” загубиха реванша от полуфиналите на турнира с 0:1 и за пета поредна година остават без трофей.

„Направихме много добра кампания. Дадохме всичко от себе си и стигнахме много по-далеч, отколкото очаквахме. Жалко, че се получи така, защото заслужавахме да стигнем до продължения“, заяви аржентинският специалист.

„В първия двубой създадохме голови положения, но не ги реализирахме. Днес, през второто полувреме, прекарвахме повече време в тяхната половина, имахме своите шансове, но понякога малките детайли са в твоя полза, а понякога – не”, отбеляза Симеоне.

Запитан за съдийството, треньорът на Атлетико отказа да навлиза в подробности. „Нямам какво да кажа по темата, отпаднахме от турнира. Поздравявам Арсенал, те се бориха добре. Харесвам техния отбор и техния треньор. Имат последователен подход, подкрепен със сериозни финансови ресурси. Поздравления за тях. Ние ще продължим да работим и няма да се вторачваме в очевидни детайли“, завърши треньорът на Атлетико.

Снимки: Gettyimages