Луис Енрике: Имаме по-добри индивидуалности от Арсенал, но те са отборът с най-здрава защита в Европа

  • 27 май 2026 | 01:23
Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике сподели своите размишления относно стиловете на игра на парижани и Арсенал в навечерието на финала на Шампионската лига. Решителният двубой от турнира ще се проведе на 30 май на стадион „Пушкаш Арена“ в Будапеща.

„Не смятам, че тези два отбора са противоположности. Арсенал е тим, създаден по образ и подобие на Микел Артета. Той очевидно се е вдъхновил от идеологията на Пеп Гуардиола, изградена върху футбол с акцент върху владеенето на топката. Отборът демонстрира изключително високо ниво на конкурентоспособност – в това се проявява личността на Микел“, заяви Луис Енрике пред сайта на УЕФА.

Арсенал е най-добрият отбор в защита в Европа и това е така от няколко години. Това е впечатляваща комбинация. Тимът не зависи от един играч. Те вкарват много голове от статични положения и съчетават две черти: надеждна отбрана и висока резултатност“, добави той.

„Някой може да каже, че Арсенал не вкарва отборни голове, но има ли това значение? Попитайте който и да е фен на Арсенал – сигурен съм, че ще бъде във възторг. Отборът спечели Премиър лийг и аз ги поздравявам. Те заслужиха победата от самото начало, защото изиграха великолепен сезон. Бяха много близо до триумф във всички турнири, в които участваха", изтъкна Луис Енрике.

„Имаме и прилики: ние, също като Арсенал, се стремим да използваме максимално силните си страни и възможности. За тази цел трябва да задържаме топката и да се доказваме на терена. Ние също можем да бележим от статични положения, но обичаме да поддържаме владението чрез взаимодействие между играчите, да търсим начини да пробием отбраната на съперника – и трябва да го правим като отбор", коментира испанският специалист.

„Нашите играчи притежават по-ярки индивидуални качества, но същевременно играят като единен колектив. Смятам, че става въпрос за два велики отбора – заедно с Байерн, това са трите най-добри тима в Европа. Всичко това означава, че ще трябва да се адаптираме: да играем и да се защитаваме по-различно от обикновено, ако искаме да надделеем над Арсенал“, завърши Луис Енрике.

