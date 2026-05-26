„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
Бъдещето на Христо Янев начело на ЦСКА е водеща тема в редица спортни издания у нас. Във „Вабанк“ анализирахме представянето на "червените" под негово ръководство и се запитахме дали е достатъчно спечелването на Купата на България, за да получи Янев нов кредит на доверие, или колебливото представяне на моменти и незадоволителният игрови облик ще доведат до промяна на треньорския пост?

Купата безспорно донесе позитивни емоции на „Армията“ и даде резултат, който дълго се чакаше. В същото време част от феновете остават критични заради представянето на отбора през сезона и липсата на убедителен стил в ключови мачове. Именно това поставя сериозна въпросителна около следващия ход на ръководството – ще даде ли нужното време на специалиста, за да разгърне потенциала си или ще потърси нова посока.

Допълнително напрежение около ЦСКА донесе и ситуацията от последния кръг срещу Лудогорец, която предизвика остра реакция от страна на „червените“. От ръководството на клуба определиха ситуацията като „брутална“ дузпа в полза на "червените", която е била подмината от съдийската бригада и настояха за тежки наказания. Конкретният момент от мача предизвика сериозни коментари сред привържениците и отново постави под прожекторите съдийските решения в решаващата фаза на сезона.

Иначе в последните дни все по-усилено се коментират и варианти с чуждестранен специалист, като в публичното пространство вече се появяват имената на испански треньори. Дали това е реален сигнал за подготвяна рокада, или засега остава само част от обичайните футболни спекулации около ЦСКА? Всички гледни точки около бъдещето на Христо Янев, настроенията сред феновете и възможните сценарии за следващия сезон са във фокуса на новото издание на „Вабанк“.

