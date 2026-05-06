Сака: Надявам се тази прекрасна история да има щастлив финал в Будапеща

Крилото на Арсенал Букайо Сака коментира класирането на отбора за финала на Шампионската лига. Лондонският тим постигна победа с 1:0 над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите на турнира и си осигури място в решителния сблъсък. Единственото попадение отбеляза именно Сака малко преди почивката.

„Прекъсваш ме по време на празненствата, човече! Това е прекрасно. Виждаш какво означава за нас и за феновете. Да, много сме щастливи. Мачът беше напрегнат. Той значеше много и за двата отбора. Успяхме да изиграем добър мач и да стигнем до финала“, заяви Сака.

„Понякога топката идва при теб, понякога не, но трябва да си готов, а аз бях готов – вкарах гол“, добави той.

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

„Невъзможно е да играеш на този етап от турнира и да не изпитваш напрежение. Как може да очакваш хората да не говорят за теб и да не те критикуват?“, продължи английският национал.

„Това е една прекрасна история и се надявам, че тя ще завърши добре в Будапеща“, завърши Сака.

Следвай ни:

Снимки: Imago