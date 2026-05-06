За 17 години в Испания Гризман не спечели нито Ла Лига, нито ШЛ

  • 6 май 2026 | 04:42
Нападателят на Атлетико Мадрид Антоан Гризман ще напусне испанския футбол през лятото, за да се присъедини към отбора от Мейджър Лийг Сокър Орландо Сити, но така и не успя да спечели Шампионската лига или Ла Лига през цялата си кариера в страната.

Мадридският клуб отстъпи на Арсенал с 0:1 в реванша от полуфиналите на ШЛ (първият мач завърши 1:1 - б.р.) и така приключва сезона без трофей. За 35-годишния французин това бе последният шанс за голям европейски успех с Атлетико.

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Антоан започна кариерата си в Реал Сосиедад, където играе от 2009 до 2014 г. С баския клуб той не спечели трофеи на най-високо ниво, но триумфира в Сегунда дивисион през сезон 2009/10.

Най-успешните му периоди са с екипа на Атлетико, за който се състезава от 2014 до 2019 г. и отново от 2021 до 2026 г. През това време той спечели Лига Европа (2017/18), Суперкупата на Испания (2014) и Суперкупата на Европа (2018).

Между 2019 и 2021 г. ффранцузинът беше част от Барселона, но с каталунския гранд успя да вдигне само един трофей – Купа на краля през сезон 2020/21.

Въпреки липсата на тези два големи клубни трофея, Гризман постигна значителни успехи с националния отбор на Франция, ставайки световен шампион през 2018 г. и печелейки Лигата на нациите през 2020/21 г.

Снимки: Gettyimages

