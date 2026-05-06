За 17 години в Испания Гризман не спечели нито Ла Лига, нито ШЛ

Нападателят на Атлетико Мадрид Антоан Гризман ще напусне испанския футбол през лятото, за да се присъедини към отбора от Мейджър Лийг Сокър Орландо Сити, но така и не успя да спечели Шампионската лига или Ла Лига през цялата си кариера в страната.
Мадридският клуб отстъпи на Арсенал с 0:1 в реванша от полуфиналите на ШЛ (първият мач завърши 1:1 - б.р.) и така приключва сезона без трофей. За 35-годишния французин това бе последният шанс за голям европейски успех с Атлетико.
Антоан започна кариерата си в Реал Сосиедад, където играе от 2009 до 2014 г. С баския клуб той не спечели трофеи на най-високо ниво, но триумфира в Сегунда дивисион през сезон 2009/10.
Най-успешните му периоди са с екипа на Атлетико, за който се състезава от 2014 до 2019 г. и отново от 2021 до 2026 г. През това време той спечели Лига Европа (2017/18), Суперкупата на Испания (2014) и Суперкупата на Европа (2018).
Между 2019 и 2021 г. ффранцузинът беше част от Барселона, но с каталунския гранд успя да вдигне само един трофей – Купа на краля през сезон 2020/21.
Въпреки липсата на тези два големи клубни трофея, Гризман постигна значителни успехи с националния отбор на Франция, ставайки световен шампион през 2018 г. и печелейки Лигата на нациите през 2020/21 г.
