Рейнджърс с трансферн удар: взе голмайстора на Хартс

Звездата на Хартс Лоурънс Шенкланд официално премина от Хартс в Рейнджърс и заяви, че е осъществил детската си мечта. Той пристига на "Айброкс" като свободен агент. 30-годишният нападател е парафирал със "сините" договор за 2+1 години.

Миналото лято Шенкланд беше убеден от мениджъра на Хартс Дерек Макинес да остане в тима и той подписа 3-годишен. контракт, но ключово в споразумението е била опцията за прекратяване на договора след края на първата година.Именно от тази клауза се възползва отборът на Дани Рьол, за да си осигури първото ново попълнение в летния трансферен прозорец.

🖋 We can today announce the signing of striker Lawrence Shankland on a two-year deal with an option for an additional year.



The @ScotlandNT international will join from @JamTarts on undisclosed terms once the transfer window opens.



— Rangers Football Club (@RangersFC) May 26, 2026

Шенкланд, който ще носи фланелката с номер 7 на „Айброкс“, заяви: „Щастлив съм да бъда тук и да имам тази възможност. Рейнджърс е клубът на моето детство и винаги е било мечта да играя тук, така че наистина исках трансферът да се осъществи.“

„Вложих много упорит труд, за да стигна до този момент. Клубът е в позиция, в която иска да се върне към по-редовното печелене на трофеи, а аз искам да бъда важна част от това, така че съм дошъл тук, за да го направя“, добави той.

Мениджърът Рьол коментира: „Радваме се, че Лоурънс се присъедини към Рейнджърс. Той е играч с доказани качества, лидерски умения и работна етика, а головете му сами говорят за себе си.“

„Той разбира изискванията и очакванията в Рейнджърс и вярваме, че неговият характер и опит ще бъдат огромен актив за отбора. Пожелавам му успех на Световното първенство това лято и очаквам с нетърпение да го посрещнем обратно в Глазгоу за предсезонната подготовка“, завърши наставникът.