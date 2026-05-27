Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рейнджърс
  3. Рейнджърс с трансферн удар: взе голмайстора на Хартс

Рейнджърс с трансферн удар: взе голмайстора на Хартс

  • 27 май 2026 | 01:51
  • 364
  • 1
Рейнджърс с трансферн удар: взе голмайстора на Хартс

Звездата на Хартс Лоурънс Шенкланд официално премина от Хартс в Рейнджърс и заяви, че е осъществил детската си мечта. Той пристига на "Айброкс" като свободен агент. 30-годишният нападател е парафирал със "сините" договор за 2+1 години.

Миналото лято Шенкланд беше убеден от мениджъра на Хартс Дерек Макинес да остане в тима и той подписа 3-годишен. контракт, но ключово в споразумението е била опцията за прекратяване на договора след края на първата година.Именно от тази клауза се възползва отборът на Дани Рьол, за да си осигури първото ново попълнение в летния трансферен прозорец.

Шенкланд, който ще носи фланелката с номер 7 на „Айброкс“, заяви: „Щастлив съм да бъда тук и да имам тази възможност. Рейнджърс е клубът на моето детство и винаги е било мечта да играя тук, така че наистина исках трансферът да се осъществи.“

„Вложих много упорит труд, за да стигна до този момент. Клубът е в позиция, в която иска да се върне към по-редовното печелене на трофеи, а аз искам да бъда важна част от това, така че съм дошъл тук, за да го направя“, добави той.

Мениджърът Рьол коментира: „Радваме се, че Лоурънс се присъедини към Рейнджърс. Той е играч с доказани качества, лидерски умения и работна етика, а головете му сами говорят за себе си.“

„Той разбира изискванията и очакванията в Рейнджърс и вярваме, че неговият характер и опит ще бъдат огромен актив за отбора. Пожелавам му успех на Световното първенство това лято и очаквам с нетърпение да го посрещнем обратно в Глазгоу за предсезонната подготовка“, завърши наставникът.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Елиът Андерсън предпочита Манчестър Сити пред Манчестър Юнайтед

Елиът Андерсън предпочита Манчестър Сити пред Манчестър Юнайтед

  • 27 май 2026 | 02:25
  • 294
  • 0
Луис Енрике: Имаме по-добри индивидуалности от Арсенал, но те са отборът с най-здрава защита в Европа

Луис Енрике: Имаме по-добри индивидуалности от Арсенал, но те са отборът с най-здрава защита в Европа

  • 27 май 2026 | 01:23
  • 385
  • 1
Артета е мениджър на сезона в Премиър лийг

Артета е мениджър на сезона в Премиър лийг

  • 27 май 2026 | 01:02
  • 1005
  • 2
Ясен е и съставът на САЩ за Световното първенство

Ясен е и съставът на САЩ за Световното първенство

  • 27 май 2026 | 00:38
  • 565
  • 0
Киву: Лаутаро ще продължи да пише история с Интер

Киву: Лаутаро ще продължи да пише история с Интер

  • 26 май 2026 | 23:43
  • 674
  • 0
Макаби (Тел Авив) лиши Апоел (Беер Шева) от дубъл

Макаби (Тел Авив) лиши Апоел (Беер Шева) от дубъл

  • 26 май 2026 | 23:17
  • 999
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

ЦСКА 1948 с голяма промяна, феновете на Левски и ЦСКА ще са най-доволни

  • 26 май 2026 | 20:07
  • 29874
  • 71
Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

Левски се нуждае и от късмет! Ето съперниците за първи и втори кръг в ШЛ (подробна разбивка)

  • 26 май 2026 | 16:17
  • 45616
  • 122
Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

Кунг Фу - Легендата продължава! Вижте трите зверски ритника на Лудогорец - ЦСКА, които няма да бъдат забравени (видео)

  • 26 май 2026 | 14:19
  • 37768
  • 100
От баскетболния ад до европейския трон

От баскетболния ад до европейския трон

  • 26 май 2026 | 14:06
  • 12581
  • 16
„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

„Вабанк“: Трябва ли Янев да води ЦСКА и през следващия сезон

  • 26 май 2026 | 19:13
  • 7619
  • 99
Ботев обявява новия треньор в сряда

Ботев обявява новия треньор в сряда

  • 26 май 2026 | 19:18
  • 6808
  • 18