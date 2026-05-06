Атлетико остана без трофей за пета поредна година

Отпадането на Атлетико Мадрид от Арсенал на полуфиналите в Шампионската лига означава, че “дюшекчиите” и през този сезон няма да спечелят трофей. За последно тимът на Диего Симеоне ликува с титлата в Ла Лига през 2021 година.

През настоящата кампания Атлетико имаше шанс да вдигне Купа на краля, но загуби финала срещу Реал Сосиедад след изпълнение на дузпи. В първенството отборът е на четвърто място, а в Суперкупа на Испания отпадна на полуфинала срещу Реал Мадрид.

Атлетико не успява да стигне до финала в Шампионската лига вече 10 години. През 2016-а “рохибланкос” отстъпиха след дузпи срещу Реал Мадрид. През 2014-та кралският клуб отново измъкна трофея от ръцете на градския си съперник, но след продължения. Атлетико има и загубен финал срещу Байерн (Мюнхен) през1974 година.

Диего Симеоне е начело на “лос колчонерос” от 2011 година. Днешният мач беше под номер 1001 за аржентинския специалист начело на Атлетико.

Снимки: Imago