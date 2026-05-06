Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико остана без трофей за пета поредна година

Атлетико остана без трофей за пета поредна година

  • 6 май 2026 | 00:09
  • 569
  • 0

Отпадането на Атлетико Мадрид от Арсенал на полуфиналите в Шампионската лига означава, че “дюшекчиите” и през този сезон няма да спечелят трофей. За последно тимът на Диего Симеоне ликува с титлата в Ла Лига през 2021 година.

През настоящата кампания Атлетико имаше шанс да вдигне Купа на краля, но загуби финала срещу Реал Сосиедад след изпълнение на дузпи. В първенството отборът е на четвърто място, а в Суперкупа на Испания отпадна на полуфинала срещу Реал Мадрид.

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Атлетико не успява да стигне до финала в Шампионската лига вече 10 години. През 2016-а “рохибланкос” отстъпиха след дузпи срещу Реал Мадрид. През 2014-та кралският клуб отново измъкна трофея от ръцете на градския си съперник, но след продължения. Атлетико има и загубен финал срещу Байерн (Мюнхен) през1974 година.

Диего Симеоне е начело на “лос колчонерос” от 2011 година. Днешният мач беше под номер 1001 за аржентинския специалист начело на Атлетико.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

  • 5 май 2026 | 20:26
  • 6038
  • 4
Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

  • 5 май 2026 | 19:35
  • 6863
  • 5
В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

  • 5 май 2026 | 19:25
  • 7230
  • 0
Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

  • 5 май 2026 | 19:00
  • 23717
  • 63
ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

  • 5 май 2026 | 18:56
  • 1023
  • 1
Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

  • 5 май 2026 | 18:45
  • 1135
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 20812
  • 285
Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

  • 5 май 2026 | 21:55
  • 21771
  • 68
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 22694
  • 32
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 25095
  • 178
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 7822
  • 4
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 14465
  • 6