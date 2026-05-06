В Испания: Ощетиха Атлетико, имаше чиста дузпа срещу Гризман

  6 май 2026 | 00:22
Реваншът от полуфиналите в Шампионска лига между Арсенал и Атлетико Мадрид не беше лишен от спорни съдийски решения. "Топчиите" спечелиха с 1:0 и се класираха за финала, а реферът Даниел Зийберт не даде дузпа за Атлетико през второто полувреме, след като Антоан Гризман беше фаулиран от Рикардо Калафиори в наказателното поле.

Съдийският анализатор на "АС" Итуралде Гонсалес е категоричен, че Зийберт е трябвало да посочи бялата точка.

„Настъпва го, това е дузпа. Удря го в опорния крак и го събаря“, коментира Итуралде Гонсалес.

Зийберт обаче отсъди нарушение на Марк Пубий срещу Габриел Магаляеш секунда по-рано, с което Итуралде Гонсалес също не беше съгласен.

„Това е ключовият момент – дали свири нарушението преди това. Но ако не го е отсъдил, това е ситуация за ВАР. ВАР можеше да го извика, за да прегледа и нарушението“, заяви бившият международен рефер.

„Ако Пубий го беше ударил, кракът на Габриел щеше да се измести, но това, което защитникът прави, е да прибере крака си, за да не извърши нарушение“, обясни ситуацията Итуралде Гонсалес.

Той добави, че германският съдия правилно не е отсъдил дузпа, когато Джулиано Симеоне претендираше, че е бил повален от Габриел Магаляеш.

Подобна ситуация имаше и преди почивката, но в наказателното поле на Атлетико. Гризман влезе в единоборство с Леандро Тросар, който поиска дузпа, но Итуарлде Гонсалес е на мнение, че контактът е бил минимален и съдията правилно е дал знак играта да продължи.

Снимки: Gettyimages

