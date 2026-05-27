Елиът Андерсън предпочита Манчестър Сити пред Манчестър Юнайтед

Манчестър Сити изглежда е фаворит за подписа на халфа на Нотингам Форест Елиът Андерсън, а и самият футболист предпочита да продължи кариерата си при "гражданите", а не в градския им съперник Манчестър Юнайтед.

Според информация на BBC, от Ман Сити водят в надпреварата за 23-годишния халф. Юнайтед пък не желае да влиза в наддаване и дълги преговори, което дава предимство на тима от "Етихад".

От Ман Сити уверени, че са си осигурили подписа на английски национал

Основната пречка пред сделката обаче остава сериозното разминаване в оценката на играча между Манчестър Сити и Нотингам. Трансферната сума може да постави нов рекорд за британски футболист, надхвърляйки 105-те милиона паунда, които Арсенал плати на Уест Хам за Деклан Райс. Очаква се представянето на Андерсън на Световното първенство също да повлияе на преговорните позиции на клубовете.

През изминалия сезон Елиът Андерсън записа 38 мача в Премиър лийг, в които отбеляза 4 гола.

Снимки: Gettyimages