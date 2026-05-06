Снайдер за двубоя Арсенал - Атлетико: Исках да се обадя на УЕФА да отменят този мач, а финалът да е Байерн - ПСЖ

Бившият нидерландски национал Уесли Снайдер не остана никак впечатлен от полуфиналния сблъсък в Шампионската лига между Арсенал и Атлетико Мадрид, като не спести критиките си към двубоя. Според бившия халф на Аякс, Реал Мадрид и Интер, победителят измежду Байерн (Мюнхен) и ПСЖ със сигурност ще спечели турнира.

В ефира на "Ziggo Sport" Снайдер бе изключително остър относно нивото на двубоя: „След 35 минути игра ми се прииска да се обадя на УЕФА, за да отменят мача, да кажат на играчите да напуснат терена и да обявят Байерн (Мюнхен) срещу ПСЖ за финал на Шампионската лига. Честно казано, този мач е ужасяващо скучен", каза Снайдер.

Sneijder: "I wanted to call UEFA after 35 minutes to cancel the game and to make them tell the players to leave the pitch and to announce Bayern Munich vs PSG as the Champions League Final." — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 5, 2026

„Да гледаш Арсенал срещу Атлетико Мадрид не се усещаше като полуфинал на Шампионската лига. Липсваха интензивност, креативност и истинско качество в последната третина на терена. Трудно ми е да си представя, че на финала те биха могли да затруднят отбор като ПСЖ или Байерн (Мюнхен). Въз основа на това, което видяхме тази вечер, това ще бъде лесна победа за който и да е от двата тима. На такова ниво човек очаква драма и футбол от най-висока класа, но това беше много далеч от истината“, добави Снайдер, който спечели Шампионската лига през 2010 г. с Интер.

Нидерландецът също така заяви, че английският тим е бил облагодетелстван от съдийството, след като не е била отсъдена предполагаема дузпа за нарушение на Рикардо Калафиори срещу Антоан Гризман: „Арсенал трябва да бъде много благодарен на съдията тази вечер. Имаше ясен контакт със Симеоне. Това, че не падна, не означава, че не е фал. Имаше и друга дузпа срещу Гризман, която не отсъдиха. За мен това бяха чисти дузпи“.

Накрая Снайдер изрази категорично мнение, че „Арсенал няма нито един играч от световна класа, а със сегашния състав успява да накара Атлетико да се защитава, което е впечатляващо“. Това е доста крайна оценка, като се има предвид, че английският отбор остава непобеден в надпреварата, завърши първи в груповата фаза и е допуснал само шест гола в 14 мача.