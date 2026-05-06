Снайдер за двубоя Арсенал - Атлетико: Исках да се обадя на УЕФА да отменят този мач, а финалът да е Байерн - ПСЖ

Бившият нидерландски национал Уесли Снайдер не остана никак впечатлен от полуфиналния сблъсък в Шампионската лига между Арсенал и Атлетико Мадрид, като не спести критиките си към двубоя. Според бившия халф на Аякс, Реал Мадрид и Интер, победителят измежду Байерн (Мюнхен) и ПСЖ със сигурност ще спечели турнира.
В ефира на "Ziggo Sport" Снайдер бе изключително остър относно нивото на двубоя: „След 35 минути игра ми се прииска да се обадя на УЕФА, за да отменят мача, да кажат на играчите да напуснат терена и да обявят Байерн (Мюнхен) срещу ПСЖ за финал на Шампионската лига. Честно казано, този мач е ужасяващо скучен", каза Снайдер.
„Да гледаш Арсенал срещу Атлетико Мадрид не се усещаше като полуфинал на Шампионската лига. Липсваха интензивност, креативност и истинско качество в последната третина на терена. Трудно ми е да си представя, че на финала те биха могли да затруднят отбор като ПСЖ или Байерн (Мюнхен). Въз основа на това, което видяхме тази вечер, това ще бъде лесна победа за който и да е от двата тима. На такова ниво човек очаква драма и футбол от най-висока класа, но това беше много далеч от истината“, добави Снайдер, който спечели Шампионската лига през 2010 г. с Интер.
Нидерландецът също така заяви, че английският тим е бил облагодетелстван от съдийството, след като не е била отсъдена предполагаема дузпа за нарушение на Рикардо Калафиори срещу Антоан Гризман: „Арсенал трябва да бъде много благодарен на съдията тази вечер. Имаше ясен контакт със Симеоне. Това, че не падна, не означава, че не е фал. Имаше и друга дузпа срещу Гризман, която не отсъдиха. За мен това бяха чисти дузпи“.
Накрая Снайдер изрази категорично мнение, че „Арсенал няма нито един играч от световна класа, а със сегашния състав успява да накара Атлетико да се защитава, което е впечатляващо“. Това е доста крайна оценка, като се има предвид, че английският отбор остава непобеден в надпреварата, завърши първи в груповата фаза и е допуснал само шест гола в 14 мача.