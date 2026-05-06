Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Арсенал изравни клубен рекорд

Арсенал изравни клубен рекорд

  • 6 май 2026 | 01:30
  • 246
  • 0

Арсенал изравни собствения си клубен рекорд за най-голям брой победи, постигнати в рамките на един сезон.

Възпитаниците на Микел Артета надделяха над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите на Шампионската лига с 1:0, след като първата среща завърши при равенство 1:1.

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

С този успех лондончани записаха своята 41-ва победа във всички турнири през настоящата кампания. По този начин те повториха най-доброто постижение в историята на клуба, ресгистрирано през сезон 1970/71, когато „топчиите“ също печелят 41 мача.

Впечатляващ е и фактът, че Арсенал стигна до финала в Шампионската лига без нито една загуба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

  • 5 май 2026 | 20:26
  • 6153
  • 4
Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

  • 5 май 2026 | 19:35
  • 7207
  • 5
В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

  • 5 май 2026 | 19:25
  • 7535
  • 0
Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

  • 5 май 2026 | 19:00
  • 24677
  • 65
ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

  • 5 май 2026 | 18:56
  • 1082
  • 1
Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

  • 5 май 2026 | 18:45
  • 1180
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал

  • 5 май 2026 | 23:59
  • 24338
  • 331
Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

Локо (София) проспа първите минути, но успя да се събуди след почивката срещу Ботев (Враца)

  • 5 май 2026 | 21:55
  • 23355
  • 68
Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

  • 5 май 2026 | 19:23
  • 23301
  • 32
Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

  • 5 май 2026 | 14:59
  • 25703
  • 188
Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 20:58
  • 8180
  • 4
Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

  • 5 май 2026 | 14:04
  • 14742
  • 6