Арсенал изравни клубен рекорд

Арсенал изравни собствения си клубен рекорд за най-голям брой победи, постигнати в рамките на един сезон.

Възпитаниците на Микел Артета надделяха над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите на Шампионската лига с 1:0, след като първата среща завърши при равенство 1:1.

С този успех лондончани записаха своята 41-ва победа във всички турнири през настоящата кампания. По този начин те повториха най-доброто постижение в историята на клуба, ресгистрирано през сезон 1970/71, когато „топчиите“ също печелят 41 мача.

Впечатляващ е и фактът, че Арсенал стигна до финала в Шампионската лига без нито една загуба.

Снимки: Gettyimages