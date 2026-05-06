Арсенал изравни клубен рекорд

Арсенал изравни собствения си клубен рекорд за най-голям брой победи, постигнати в рамките на един сезон.
Възпитаниците на Микел Артета надделяха над Атлетико Мадрид в реванша от полуфиналите на Шампионската лига с 1:0, след като първата среща завърши при равенство 1:1.
Историческо! Арсенал счупи прокобата и 20 години по-късно отново е на финал
С този успех лондончани записаха своята 41-ва победа във всички турнири през настоящата кампания. По този начин те повториха най-доброто постижение в историята на клуба, ресгистрирано през сезон 1970/71, когато „топчиите“ също печелят 41 мача.
Впечатляващ е и фактът, че Арсенал стигна до финала в Шампионската лига без нито една загуба.
